Els Estats Units endureixen les seves sancions i advertències contra Rússia. El president nord-americà, Joe Biden, va aprofitar el viatge a Europa per assegurar ahir que «respondrà» si Rússia acaba utilitzant armes químiques a Ucraïna. Les represàlies contra el Kremlin, va explicar, dependran de la naturalesa de l’ús d’aquest perillós armament, que ja es va utilitzar a Síria contra la població civil. «La nostra resposta seria proporcional», va dir Biden des de la seu de l’OTAN.

«No hem estat mai tan units com avui», va assenyalar en referència a l’Aliança Atlàntica. El mandatari nord-americà també va avalar que Rússia sigui expulsada del G-20, idea que rebutja la Xina. Biden va dir que, si no prospera la seva idea, s’hauria de permetre que Ucraïna participi en aquestes trobades multilaterals.

Juntament amb les paraules de Biden, la Casa Blanca va anunciar que ampliarà les sancions contra la Duma, la cambra baixa del Parlament rus, i contra més de 400 figures i empreses properes a Putin. Entre els afectats hi haurà 328 legisladors i personalitats com Herman Gref, director executiu de Sberbank, el banc rus més gran, i assessor de Putin des de fa dècades. «Ells es beneficien personalment de les polítiques del Kremlin i haurien de patir-ne les conseqüències», va explicar Biden en un tuit.

Les sancions consisteixen a congelar els actius que aquestes persones i empreses puguin tenir sota jurisdicció nord-americana. Va ser la Duma qui, al febrer, va fer una crida perquè Putin reconegués com a independents les autoproclamades repúbliques prorruses de Donetsk i Lugansk.

Biden també va avisar que l’escassetat d’aliments «serà real» i que aquest va ser un dels temes dels quals va parlar amb els interlocutors a Brussel·les. «El preu de les sancions no serà només sobre Rússia, serà sobre molts països, incloent-hi els europeus i el nostre país, també», va apuntar Biden. Hi haurà escassetat d’aliments perquè tant Rússia com Ucraïna han estat «les cistelles de pa d’Europa», va dir i va revelar que va parlar amb els líders del G-7 sobre com agilitzar el comerç de blat i «acabar amb les restriccions comercials» a l’enviament d’aliments a l’estranger.