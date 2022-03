La Conselleria d’Interior comprarà per mitjà de la contractació d’urgència 400 nous equips de respiració autònoma (ERA) per als Bombers de la Generalitat. Aquest és un dels deu punts d’acord aprovats en la darrera reunió que els comandaments del cos d’emergències, el director general Joan Delort (que va ser cap de la policia local de Girona) i els sindicats UGT, CCOO, Catac i CSIF van mantenir dimecres a la tarda, una trobada amb caràcter extraordinari per buscar sortida a la crisi dels respiradors.

La compra d’urgència de 400 espatlleres i 700 ampolles d’oxigen noves permetrà distribuir pels principals parcs unitats fiables quan arribin. Tot i els acords assolits, el conflicte laboral no amaina i els representants dels treballadors han activat diversos ressorts judicials perquè s’investigui si hi ha o no responsabilitats civils o penals per les avaries en els respiradors.