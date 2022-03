La diputada per Las Palmas María del Carmen Pita ha decidit abandonar el grup d’Unides Podem per integrar el Mixt, reservat al Congrés als que no estan adscrits a cap sigla. La decisió la va comunicar pels canals interns a la direcció parlamentària de l’espai confederal. La seva baixa és un cop per a l’aliança que a la cambra baixa formen el PSOE i el partit morat, ja que després de l’expulsió d’Alberto Rodríguez, es produeix ara una altra absència. El total de la bancada és ara de 33 escons, en comptes dels 35 obtinguts en les eleccions generals.

Pita va comunicar aquesta decisió mitjançant un missatge molt dur contra la deriva de la formació i del grup parlamentari. Un missatge igual que el d’altres càrrecs del partit a Canàries, que també han informat així sobre les seves dimissions i renúncies respectives. En el text, Pita assenyala que «la deriva orgànica hi és amb les seves individualitats, les seves misèries, les seves manipulacions, el seu sectarisme, les seves covardies i, cada cop més, els seus projectes biogràfics, molt més que polítics i lluny dels principis que van motivar l’entrada en política de Podem». Afegeix amb contundència que el seu partit «no és ara una organització ni democràtica ni plurinacional».