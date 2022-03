Escàndol a Dubai. Haya bint al-Hussein, la segona dona del governador de la ciutat i germana del rei Abdullah II de Jordània, està en parador desconegut des de fa "diverses setmanes" segons els mitjans britànics. La princesa jordana sembla haver fugit dels Emirats Àrabs Units (EAU) i del seu marit, el primer ministre i xeic Mohammed bin Rashid al-Maktoum, amb 35 milions d’euros a la maleta i els seus fills. Es diu que podria trobar-se a Londres.

La princesa Haya, de 45 anys, podria exigir el divorci després de la ruptura del seu matrimoni amb el xeic Mohammed, de 69, després d’haver volat a Alemanya, on va demanar asil polític. Fonts sense confirmar en els mitjans àrabs suggereixen que un diplomàtic alemany la podria haver ajudat a escapar-se de Dubai i hauria desencadenat una crisi diplomàtica entre els dos països. Les autoritats alemanyes han rebutjat una petició del seu marit per aconseguir l’extradició de la seva dona al país del Golf.

La membre de la família reial àrab, educada a Oxford, no ha sigut vista en públic des del passat 20 de maig i els seus comptes a les xarxes socials, en les quals sol publicar moltes imatges de les seves obres caritatives, estan en desús des del febrer.

Precisament fent ús de les xarxes socials, un poema suposadament escrit pel xeic va ser publicat en el compte d’Instagram oficial del mandatari de Dubai. Hi parla de la "traïció" i diu textualment: "has traït la cosa més preuada / vaig donar-te confiança i espai... el teu error més gran ha sigut mentir". No està confirmat que sigui Maktum el responsable de la publicació de l’escrit.

La princesa Haya és una de les sis dones del xeic, es van casar el 2004 i se sol fer referència a ella com la 'dona júnior'. El seu germà és el rei Abdullah II de Jordània i és el fill del difunt rei Hussein. Alguns mitjans afirmen que l’hereva jordana va aconseguir escapar amb els seus fills: Khalila, d’11 anys, i Zayed, de 7.

Princeses sense llibertat

Aquest episodi recorda a un de característiques similars protagonitzat per la princesa Latifa, de 32 anysprincesa Latifa. La filla del xeic Mohamed va intentar escapar-se de Dubai l’any passat per iniciar una nova vida, sense èxit, ja que se la va obligar a tornar quan van localitzar el seu parador a l’Índia. Latifa va denunciar la seva vida com a princesa en el regne àrab, que va qualificar de farsa, ja que no se li permetia tenir un passaport ni sortir sense estar acompanyada. El seu pare l’havia retingut a la presó durant dos anys per un altre intent de fugida fallit durant la seva adolescència.

Des de l’organització jurídica Detained in Dubai, la seva directora Radha Stirling s’ha pronunciat sobre els dos esdeveniments. "Ja sabem que la princesa Latifa va fugir dels EAU buscant asil i va al·legar abusos indescriptibles en mans del seu pare", ha afirmat. "Ara sembla que la princesa Haya també ha fugit del país i buscat refugi a Alemanya; òbviament això planteja seriosos dubtes sobre els motius que l’han portat a fugir i per què no era capaç de simplement demanar el divorci sense por a represàlies per part del mandatari de Dubai". Stirling ha recordat que, "al cap i a la fi, és una dona adulta lliure" i "la germana del rei de Jordània". "Malgrat això, se sent insegura", ha conclòs amb preocupació.