Yolanda Díaz ha de frenar el seu procés d’escolta. Les conseqüències de la guerra de Putin contra Ucraïna han posat en alerta el Govern de coalició i la vicepresidenta segona ha decidit aparcar la construcció del seu futur projecte per centrar-se en la gestió del Ministeri de Treball. «Aquesta crisi, un altre cop, torna a fer que totes les hores del dia estiguin bolcades a pal·liar aquesta crisi que causa una enorme incertesa», va dir Díaz ahir. En el seu entorn recalquen que es tracta d’«una qüestió de prioritats». La primavera era l’estació triada per Díaz per recórrer Espanya.