L'illa portuguesa de San Jorge (Açores), en alerta per la intensa activitat sísmica des de dissabte passat i amb el risc d'erupció, té tot llest per si calgués evacuar a les 5.500 persones del consell de Velas, la zona més afectada pels tremolors.

Així ho ha explicat aquest divendres l'alcalde de Velas, Luís Silveira, que ha ofert una roda de premsa juntament amb el president de les Açores, José Manuel Bolieiro, i el president del Centre d'Informació i Vigilància Sismevolcànica de l'arxipèlag (CIVISA), Rui Marquis.

"Estan definits els corredors de les sis parròquiues (pobles) del consell de Velas fins als edificis" que rebrien a les persones que hagin de ser evacuades, ha afirmat el regidor.

Des de dimecres passat, l'alerta volcànica a l'illa San Jorge va aconseguir el nivell V4, que és l'inferior al que es declara (V5) quan s'inicia l'erupció volcànica, informa Efe.

El nombre de sismes en el que va de divendres està molt per sobre del normal i en les últimes hores la població ha sentit un total de cinc.

Bolieiro va explicar en la roda de premsa que l'illa ha estat reforçada amb quatre metges, cinc infermers i un psicòleg, per si hi hagués un sisme de major magnitud o una erupció volcànica.

En principi, les 5.500 persones que haguessin de ser evacuades de Velas s'allotjarien en l'altre consell de l'illa, Calheta, on resideixen al voltant de 3.000 persones.

El Govern d'Açores ha reforçat per mar i aire les connexions de San Jorge amb l'illa de Pico, a 15 quilòmetres, i Protecció Civil desaconsella els desplaçaments no essencials per a San Jorge per a evitar obstacles addicionals en un eventual socors a la població.

L'illa de San Jorge, amb 54 quilòmetres de llarg i 6,9 quilòmetres d'ample, forma part del Grup Central de l'arxipèlag lusità d'Açores situat en aigües de l'Atlàntic, a més de 1.600 quilòmetres de la costa del Portugal continental.