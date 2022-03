La princesa Haia viu en un infern. El governant de Dubai, el xeic Mohammad bin Rashid al-Maktum, va ordenar el pirateig i la vigilància dels telèfons de la seva exdona i els seus advocats com a part d’una «campanya sostinguda d’intimidació i amenaces» durant la batalla per la custòdia dels seus fills, segons el Tribunal Superior d’Anglaterra. A més, la mig germana del rei Abd-Al·lah II de Jordània ha vist amenaçada la seva llar al Regne Unit quan agents del seu exmarit van intentar comprar la propietat adjacent a la mansió que li ha servit de refugi després d’escapar d’una relació d’abusos i control.

«Sento com si les parets em tanquessin, com si m’estigués asfixiant», va dir Haia bint Hussein en un comunicat al jutge Andrew McFarlane. «No sento que pugui avançar lliurement tal com són les coses ara, mentre estic i em sento perseguida tota l’estona, i em veig obligada a mirar per sobre de l’espatlla a cada moment», va afegir la princesa davant el tribunal. Aquest dimecres s’han conegut més detalls de la campanya intimidatòria a la qual ha estat sotmesa des que va escapar al Regne Unit amb els seus fills el 2019.

«Defensant-me de tot un estat»

Mohammad va començar a utilitzar el ‘software’ Pegasus, desenvolupat per la firma israeliana NSO, per piratejar els telèfons d’Haia i els seus familiars propers el juliol del 2020. El primer ministre de Dubai, de 72 anys, i Haia, de 47, que va ser la seva sisena dona, fa més de dos anys que estan estancats en una dura batalla per la custòdia dels seus fills, Khalila, de 13 anys, i Zaied, de 9, els més joves dels 21 fills que té l’emir. Haia va fugir de Dubai amb els seus dos fills perquè temia per la seva seguretat. El cas per Khalila i Zaied compta amb alguns dels advocats més destacats de la Gran Bretanya, com Fiona Shackleton, que va representar el príncep Carles en el seu divorci amb Diana de Gal·les.

«Tinc la sensació que m’estic defensant de tot un estat, fins i tot a casa nostra», va lamentar una princesa atemorida. El seu exmarit volia estendre les urpes fins al reixat del seu jardí. Els que treballaven per a ell van intentar comprar una mansió valorada en 30 milions de lliures al costat de la finca d’Haia, a prop de la capital britànica, regal del seu difunt pare, el rei Hussein. El jutge McFarlane va dir que considerava de manera justificada que la mudança de propietat era aterridora.

Per Shamsa i Latifa

La sentència emesa aquest dimecres pel jutge McFarlane va dictaminar que els nens haurien de viure amb la seva mare. Aquestes sentències es produeixen 19 mesos després que el tribunal conclogués que Mohammad havia segrestat dues de les seves filles, les havia maltractat i les havia retingut contra la seva voluntat. L’any 2000, la princesa Shamsa, amb 18 anys, va fugir de l’opressiu Dubai, però dos mesos després va ser segrestada als carrers de Cambridge i la van fer tornar amb avió. Des d’aleshores no se l’ha tornat a veure en públic.

La seva germana petita, la princesa Latifa, va voler seguir el mateix patró el 2018, quan va intentar escapar-se de les urpes del seu autoritari pare. Finalment, les forces de seguretat índies la van trobar en un barco en aigües internacionals i la van tornar a l’emirat. Durant dos anys es desconeixia el seu parador i es va desenvolupar una campanya per alliberar-la. A través de vídeos enviats a amics, Latifa va poder denunciar la seva reclusió, que va acabar aquest estiu. Shamsa i Latifa no van aconseguir desfer-se de la condemna de ser dona en la família reial dubaiana, però la llum que desprèn la vida en llibertat d’Haia crea el camí per a les altres.