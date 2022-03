La batalla entre l’emir de Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum i la seva sisena dona, la princesa Haya bint al-Hussein, és més que una disputa conjugal entre bilionaris per la custòdia dels fills. El cas presentat al Tribunal Superior de Londres amenaça de tornar a treure a la llum els mètodes del tenebrós règim de repressió medieval que regeixen a la cort d’aquest país tan turístic i modern, només en aparença.

De la perla del golf Pèrsic va fugir la princesa junt amb els seus dos fills, una nena d’11 anys i un nen de 7, tement que el seu marit l’atrapés i l’obligués a retornar per la força. Hi havia precedents de casos similars en la família, que controla amb mà de ferro l’emir de 70 anys, pare de 23 fills amb diferents dones.

Matrimoni forçat

Des de la seva arribada en secret a Londres, Haya, de 45 anys, filla del difunt rei Hussein de Jordània, educada a Anglaterra i llicenciada per la Universitat d’Oxford, ha estat reclosa a la mansió que ella mateixa va adquirir el 2017, una de les més costoses de la capital. La seva primera aparició en públic va ser dimarts, quan es va presentar al tribunal acompanyada per Fiona Shackleton, l’advocada britànica més famosa en qüestió de divorcis amb grans fortunes en litigi.

De moment aquesta guerra, en la qual està en joc una xifra estimada de 4.500 milions de lliures (més de 4.900 milions d’euros), encara no ha començat. La reveladora petició presentada per la princesa davant de la justícia és una ordre per protegir la seva filla d’un matrimoni forçat. També reclama una ordre judicial per no ser molestada. D’acord amb el corresponsal per a assumptes de seguretat de la BBC, Haya tem ser segrestada i obligada a tornar a Dubai. El seu temor no és infundat.

Morta o en molt mala situació

Dues de les filles de l’emir es van escapar al seu dia del país. Les dues van ser capturades per ordre del seu pare i obligades a retornar, sense que s’hagi sabut gairebé res d’elles. El 2000, quan la princesa Shamsa tenia 18 anys, va aconseguir amagar-se en una propietat familiar al comtat anglès de Surrey, fins que va ser descoberta. El març de l’any passat, la seva germanastra, la princesa Latifa, de 33, va aparèixer en un vídeo a YouTubeanunciant que es disposava a escapar-se de Dubai, per iniciar una nova vida als Estats Units, amb un pla de fuga que havia preparat durant els últims set anys.

Latifa ja ho havia intentat sent adolescent i va denunciar un tracte cruel després de ser detinguda: "Em van ficar a la presó i em van torturar". Ara sabia al que s’exposava. "Al meu pare l’únic que li importa és la seva reputació, mataria per protegir la seva reputació", diu. Tampoc aquesta vegada va tenir sort. La petita embarcació en la qual fugia va ser abordada per patrulles armades a 30 milles de la costa de l’Índia i la fugida va ser entregada a Dubai. El cas va provocar un gran enrenou internacional. "Si esteu veient aquest vídeo, mala cosa. O bé estic morta, o en una situació molt, molt dolenta", deia a l’acomiadar-se.

La princesa Haya al·lega en la disputa amb el seu marit que, "haver sabut de fets inquietants", sobre el que va passar amb Latifa, la va portar a prendre la decisió de marxar. L’emir, que és també primer ministre dels Emirats Àrabs Units, ha demanat al Tribunal Superior el retorn dels seus fills. Els dos demandants són grans amics de la família reial britànica.