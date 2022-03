Luis Roldán, el primer civil que va dirigir la Guàrdia Civil i que va protagonitzar l’escàndol de corrupció més sonat dels anys noranta, va morir dimecres a la nit als 78 anys a l’Hospital de San Juan de Dios de Saragossa.

Roldán va ingressar en el PSOE el 1976 i aviat va iniciar la seva carrera política, ja que després de les primeres eleccions democràtiques municipals va ser tinent alcalde a Saragossa. Després va ser membre parlamentari de l’Assemblea Provisional d’Aragó i delegat del Govern a Navarra, tasca que va exercir fins que el 31 d’octubre de 1986 va ser nomenat director general de la Guàrdia Civil.

Com a màxim responsable de la Benemèrita va aconseguir alguns èxits que van suposar una fita en la lluita antiterrorista, com la desarticulació, el 1992, de la cúpula d’ETA a Bidart (França) o la detenció, el 1990, a Sevilla, d’Henri Parot, membre del comando itinerant.

Tampoc no van faltar els moments difícils. La mort el 1990 de dos etarres que es van suïcidar en veure’s acorralats a la Foz de Lumbier (Navarra), va provocar un cúmul de crítiques i dubtes sobre l’actuació dels agents. Polèmica va suscitar també el desmantellament a finals de 1992 de la unitat antidroga de la Guàrdia Civil (Ucifa), catorze dels membres de la qual van ser processats per pagar suposadament amb drogues a confidents del cos armat.

A finals de 1993, el seu objectiu de ser ministre d’Interior es va veure truncat després de les informacions publicades pel Diario 16 sobre l’increment del seu patrimoni des que treballava com a màxim responsable de la Guàrdia Civil. Va ser destituït el 3 de desembre de 1993. L’escàndol va provocar la posada en marxa d’una comissió d’investigació al Congrés que va concloure, el juny de 1994, que Roldán va concedir «a dit» obres de l’Institut Armat cobrant comissions a través del seu testaferro Jorge Esparza, així com va desviar fons reservats per a fins particulars.

Però llavors, Roldán ja no es trobava a Espanya. El 26 d’abril d’aquell any, i davant les evidències contra que s’acumulaven, va fugir. Buscat durant deu mesos, va ser finalment localitzat a Laos i detingut el 27 de febrer de 1995 a l’aeroport de Bangkok, des d’on va ser conduït a Espanya. El 26 de febrer de 1998, quatre anys després del començament de l’escàndol, va ser sentenciat a 28 anys de presó pels delictes de malversació, estafa, suborn i cinc delictes contra la hisenda pública.