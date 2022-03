Un equip de científics de la Universitat de Minnesota (Estats Units) ha desenvolupat una píndola anticonceptiva no hormonal per a homes que ha demostrat un 99% d’efectivitat en ratolins sense efectes secundaris. Els assaigs en humans podrien començar a finals d’any.

Els resultats obtinguts amb el nou anticonceptiu, basat en una proteïna anomenada receptor d’àcid retinoic alfa (RAR-), van ser presentats ahir en una reunió de la Societat Química nord-americana celebrada a San Diego. Els resultats marquen una fita en l’oferta de mètodes de control natal per als homes, afirmen els autors.

Des que la píndola anticonceptiva per a les dones va ser aprovada en la dècada de 1960, els investigadors han estat interessats en el desenvolupament del seu equivalent masculí. «Nombrosos estudis mostren que els homes estan interessats en compartir la responsabilitat anticonceptiva amb les seves companyes», va explicar el metge i coautor de l’estudi Abdullah Al Noman, estudiant de postgrau de la Universitat de Minnesota. Entre els mètodes efectius disponibles per a homes només hi ha actualment els preservatius, que són d’un sol ús, i la vasectomia, un procediment quirúrgic que esterilitza de manera permanent.

Efectes secundaris

De la mateixa manera que la píndola femenina fa servir hormones per alterar el cicle menstrual, els esforços per desenvolupar un equivalent masculí s’han centrat en l’hormona de la testosterona. El problema d’aquest enfocament, però, és que pot tenir efectes secundaris com augment de pes, depressió i increment dels nivells del colesterol conegut com a lipoproteïna de baixa densitat (LDL), que augmenta els riscos de malalties cardíaques.

La píndola femenina, per la seva banda, també comporta efectes secundaris, incloent-hi riscos de coagulació sanguínia, però davant la possibilitat de quedar en embaràs en absència d’un mètode anticonceptiu, el càlcul del risc difereix.

Les píndoles anticonceptives contenen dues formes d’hormones artificials anomenades estrogen i progestina. Aquestes hormones es produeixen de manera natural als ovaris d’una dona. Les pastilles poden contenir ambdues hormones o només progestina. Ambdues hormones impedeixen que l’ovari d’una dona alliberi un òvul durant el cicle menstrual (el que s’anomena ovulació).