Mario García Calatayud, un valencià resident a Jerson (sud d’Ucraïna) i del qual se sospitava que havia estat arrestat per soldats russos que controlen la zona, va ser alliberat ahir i està fora de perill. «El conegut voluntari Mario està lliure! Gràcies a tots els que hi han participat», va escriure Vitali Bogdanov, un activista de Jerson, a Facebook. Segons aquest activista, «els invasors es van veure sorpresos per una trucada des de l’estranger de la Creu Roja».