Pedro Sánchez ja sap que el seu plantejament de màxims, el desacoblament del preu del gas de la factura elèctrica, no serà possible a tot Europa. Almenys per ara. La gira intensa dels últims deu dies, que l’ha portat a sis països i a reunir-se amb nou dels seus homòlegs, l’ha convençut que les reticències d’alguns socis eren i continuen sent molt fortes. Així que ha preferit rebaixar expectatives i apostar fort per una sortida: que els Vint-i-set permetin a Espanya i Portugal, per la seva baixíssima interconnexió amb el mercat energètic europeu, fixar el preu de referència del gas per a les centrals de cicle combinat, cosa que possibilitaria una baixada dels costos de l’energia pràcticament amb efecte immediat. Però la «clau» la tindrà, insisteixen a l’equip del president del Govern, Alemanya, que és la locomotora de la UE i la que lidera el grup de països opositors a la proposta espanyola.

El cap de l’executiu es juga molt en el Consell Europeu que va començar ahir a Brussel·les, després de la cimera extraordinària de l’OTAN en què també va participar el president dels EUA, Joe Biden. La revisió del sistema enèrgètic comunitari està sobre la taula, però és segur que no es decidirà sobre la mateixa en aquest Consell Europeu, perquè la UE vol esperar els informes dels reguladors, que arribaran cap al maig. També trigaran a articular-se les compres conjuntes de gas o la limitació dels beneficis caiguts del cel, propostes que Sánchez va fer fa mesos i que no trobaven ressò i que ara, va assenyalar el president als periodistes en arribar a la cimera, ha assumit la mateixa Comissió. Per això la intenció ara és aconseguir que els Vint-i-set tinguin en compte la situació «particular» d’Espanya i Portugal –la interconnexió amb França és de només el 2,8%– i aprovin una solució «específica» per tots dos països. El president del Govern va destacar que la proposta de Madrid i Lisboa és «sòlida» i que no altera el funcionament del mercat energètic europeu. Els països més contraris, però, no ho tenen clar. A la nit, la delegació espanyola assenyalava que veia «raonables opcions» que prosperés la proposta hispano-portuguesa.