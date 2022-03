Entre les moltes preguntes encara sense resposta sobre com i per què es va gestar la decisió del Govern de Pedro Sánchez de fer el gir històric respecte el Sàhara Occidental i reconèixer per primera vegada el pla autonomista del Marroc hi ha la de quin paper han pogut exercir els Estats Units. en aquest viratge. Especialment perquè es va produir després que Wendy Sherman, número dos del Departament d’Estat nord-americà, mantingués reunions a Madrid i Rabat i també a Algèria.

El que no planteja cap interrogant és que Washington, on l’Administració de Joe Biden ha mantingut el reconeixement a la sobirania marroquina sobre el Sàhara que va fer el llavors president dels EUA Donald Trump el desembre del 2020 -i que va suposar el restabliment de relacions diplomàtiques entre el Marroc i Israel i un increment de la cooperació militar entre Washington i Rabat-, és un actor fonamental i interessat en els esdeveniments. Aquesta certesa es va ratificar ahir, quan es va anunciar que el cap de la diplomàcia dels EUA, Anthony Blinken, visitarà el Marroc i Algèria la setmana que ve com a part d’un viatge entre el 26 i el 30 que el portarà a Israel i Gaza. El comunicat del Departament d’Estat no esmenta directament la qüestió del Sàhara. Només diu que el secretari d’Estat es reunirà al regne alauita amb el ministre d’Exteriors marroquí, Nasser Bourita, i altres alts càrrecs «per intercanviar punts de vista sobre assumptes regionals i cooperació bilateral, així com per impulsar drets humans i llibertats fonamentals» . A Algèria, mentrestant, Blinken mantindrà trobades amb el president, Abdelmadjid Tebboune, i el ministre d’Exteriors, Ramtane Lamamra. A més de drets humans i llibertats, parlaran, segons l’anunci, «d’estabilitat i seguretat regional, cooperació comercial i altres àrees de preocupació mútua». Sherman ja es va reunir el 10 de març amb Lamamra i aquella vegada va mostrar, segons el comunicat que va emetre el Departament d’Estat, suport a «la diplomàcia liderada per l’ONU al Sàhara Occidental». És un llenguatge similar al que utilitza Espanya. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va defensar dimarts i dimecres en sessions al Senat i al Congrés que Espanya, malgrat la nova posició, segueix «en el marc de l’ONU i defensant la legalitat internacional». Fira del comerç a Alger A Algèria, Blinken participarà també en la Fira Internacional de Comerç d’Alger, la més gran del seu tipus a l’Àfrica, on els Estats Units són el país d’honor i mantindran reunions amb representants empresarials. El viatge del secretari d’Estat nord-americà acaba el 30, el mateix dia que Sánchez compareixerà davant del Congrés per explicar la decisió de donar suport per primera vegada al pla autonomista del Marroc.