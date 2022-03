La guerra d’Ucraïna ja acumula 30 dies d’invasió russa i, entre bombardejos i corredors humanitaris, els dos països no s’han posat d’acord per declarar un alto el foc. Però els Estats no implicats directament en el conflicte estan adoptant sancions i creant diàlegs entre ells per acordar normes que puguin servir de fre a la guerra.