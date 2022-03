La Unió Europea recompon el seu puzle energètic. Brussel·les vol reemplaçar abans que s’acabi l’any dos terços del gas que importa de Rússia -157.000 milions de metres cúbics- i substituir-los per proveïdors alternatius per reduir la forta dependència energètica d’aquest país. Els Estats Units jugaran un paper decisiu en aquest reajustament. El president dels EUA, Joe Biden, s’ha compromès a subministrar a la UE almenys 15.000 milions de metres cúbics addicionals aquest mateix any, gairebé un 68% més del previst. L’objectiu, però, és garantir a partir de l’any que ve 50.000 milions de metres cúbics anuals més fins a l’any 2030. «Aquesta quantitat reemplaçarà un terç del gas rus que ve a la Unió Europea, així que estem en el bon camí», va explicar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant una compareixença conjunta a l’ambaixada nord-americana.

El pacte, que fa mesos que es negocia, molt abans que Rússia envaís Ucraïna, inclou la creació d’un grup de treball conjunt entre Washington i Brussel·les per reduir la dependència d’Europa dels combustibles fòssils russos i reforçar la seguretat energètica europea durant els dos propers hiverns. Tindrà dos objectius: diversificar el subministrament i reduir la demanda accelerant el desplegament d’energies netes i estalvi energètic. «Estem junts per reduir la dependència del gas rus. Putin l’utilitza per manipular els veïns i finançar la maquinària de guerra. Aquests passos augmentaran la seguretat energètica, la seguretat econòmica i la seguretat nacional», va afirmar Biden.

Segons l’acord, els Estats Units enviaran aquest any 15.000 milions de metres cúbics, la mateixa quantitat de gas liquat que Rússia exporta actualment a la UE, i que sumats als 22.000 milions previstos elevaran el volum aquest any a 37.000 milions. Una quantitat insuficient per cobrir totes les exportacions russes, però que Brussel·les aspira a continuar augmentant gradualment amb importacions d’altres països productors com Qatar, Egipte o Noruega. «Certament no serà suficient. Fins ara, els Estats Units han estat força cautelosos sobre l’exportació d’energia perquè saben que podria tenir un efecte en els preus al seu país. Han estat força poc inclinats a exportar massa, així que es tracta d’una decisió estratègica», expliquen fonts comunitàries.

Ni Brussel·les ni Washington han aclarit quina serà la repercussió sobre el preu de les importacions de gas liquat. «És difícil de dir perquè dependrà de la durada dels contractes», però «com més curt sigui el contracte més gran serà el preu», expliquen fonts de l’executiu comunitari. Els preus han de reflectir «els fonaments del mercat a llarg termini i l’estabilitat de l’oferta i la demanda», afegeixen.