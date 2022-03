El contracte de Priviet Sportive pel qual la Comunitat de Madrid va adjudicar la compra de mascaretes en plena explosió de la pandèmia i en què hauria participat Tomás Díaz Ayuso, germà de la presidenta madrilenya, ha obert un conflicte de competències entre la Fiscalia Anticorrupció i la recent creada Fiscalia Europea, l’objectiu de la qual és investigar possibles desviaments de fons comunitaris.

La Fiscalia Europea ha reclamat a Anticorrupció la investigació oberta pel contracte per 1,5 milions d’euros adjudicat a Priviet Sportive, propietat d’un amic de la família Ayuso, segons va avançar el diari El Mundo, perquè les mascaretes es van pagar amb diners del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), per un possible delicte de malversació de fons públics.

En concret, la representant de la Fiscalia Europea a Espanya, Concepción Sabadell, va remetre al cap d’Anticorrupció Alejandro Luzón una petició d’avocació de diligències, que si s’hagués acceptat suposaria que la Fiscalia espanyola perdria aquest assumpte a favor de l’europea. Els fiscals europeus, al contrari que els espanyols, sí que instrueixen els procediments i únicament acudeixen al jutge per dirimir qüestions relatives a drets fonamentals, i en aquest cas, si es considera que hi va haver malversació, l’assumpte acabaria sent igualment jutjat a l’Audiència Nacional.

Fonts d’Anticorrupció assenyalen que la Fiscalia Europea pot obrir els procediments que consideri, però ha de ser per delictes relacionats amb el desviament de fons europeus. El problema en aquest assumpte és que Sabadell ha reclamat també els presumptes delictes connexos que afecten l’Administració pública per la intervenció de funcionaris -tràfic d’influències, prevaricació o negacions prohibides a funcionaris- i aquest extrem és el que és rebutjat per Luzón . Les mateixes fonts apunten que a més en aquest assumpte no hi ha a priori indicis de malversació de fons públics perquè les mascaretes van ser pagades i es van lliurar efectivament al Pavelló 10 d’IFEMA. El rebuig de Luzón d’apartar-se a favor d’Europa crea un conflicte de competències inèdit -la Fiscalia Europea funciona des del juny passat- i obliga la fiscal general, Dolores Delgado, a convocar una Junta de Fiscals de Sala que se celebrarà dilluns. Després d’escoltar aquest òrgan consultiu, Delgado haurà d’adoptar una decisió sobre quina és la fiscalia competent.

Aquesta Junta, entre les funcions de la qual hi ha establir criteris unitaris d’interpretació i actuació legal, la presideix Delgado i en formen part la tinent fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, i els fiscals de Sala (la més alta categoria en la carrera), entre els quals hi ha el mateix Luzón.

Des de la Fiscalia Europea ja s’investiguen assumptes relacionats amb la presumpta corrupció de fons europeus a Espanya, com és el cas Aquamed, que analitza la presumpta adjudicació fraudulenta, per part d’aquesta empresa estatal dependent del Ministeri d’Agricultura, d’obres a una desena de empreses. Segons va informar el mes d’octubre passat Elplural.com, des del Ministeri Públic europeu es va demanar al magistrat Manuel García-Castellón, actual instructor de la causa, la còpia de la querella, així com diversa informació sobre l’assumpte.