El bombardeig de les tropes russes al teatre Drama, a la ciutat ucraïnesa de Mariúpol, el 16 de març passat va causar uns 300 morts. Així ho van assegurar ahir fonts de l’alcaldia de la localitat, citant testimonis. El consistori va aclarir que encara no és possible determinar la xifra exacta de víctimes mortals. El Govern ucraïnès havia rebutjat fins ara fer un balanç pel fet que el caos i els pràcticament constants bombardejos de les forces russes feien impossible fer un recompte.

«Testimonis tenen informacions segons les quals unes 300 persones van morir al teatre de Mariúpol després d’un bombardeig rus. Fins al final ens negàvem a creure aquest horror, volíem pensar que tothom va sortir il·lès. Però els testimonis dels que eren dins de l’edifici en el moment d’aquest acte terrorista asseguren el contrari», va escriure l’alcaldia de Mariúpol en el seu compte en l’aplicació Telegram.

Per part seva, la cap de la Missió de Vigilància de Drets Humans de l’ONU a Ucraïna, Matilda Bogner, va explicar que el seu equip no havia pogut obtenir prou informació per verificar la xifra de morts. «Cada vegada tenim menys informació sobre el que passa a Mariúpol i en aquest cas específic encara estem intentant verificar els detalls», va dir.