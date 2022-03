La presidenta de la Comunitat de Madrid es reafirma en l’aliança que manté avui dia amb Vox i que seguirà defensant en el proper cicle electoral davant de la «ruïna» que, segons el seu parer, reparteix l’esquerra a les classes mitjanes quan arriba al poder. «No va ser un lapsus, va ser una declaració d’intencions», va insistir Isabel Díaz Ayuso ahir en ser interpel·lada per la declaració que un dia abans va fer a l’Assemblea madrilenya afirmant que té un govern de coalició amb el partit ultra. En realitat, el PP governa en solitari, com va aclarir ràpidament, després de l’èxit electoral que va aconseguir el 4-M.

Però l’objectiu no era cap altre que continuar apropant-se a Rocío Monasterio, mentre en el PP continua el debat intern sobre com ha de ser la relació amb Vox. D’aquí a pocs dies Alfonso Fernández Mañueco serà investit novament com a president de la Junta de Castella i Lleó i el primer govern conjunt es farà realitat. La qüestió és que el nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (que serà coronat el cap de setmana que ve a Sevilla), és partidari que el cas castellanolleonès sigui una excepció i no la tònica general a partir d’ara.

La realitat a molts territoris és ben diferent. Hi ha dirigents que van veure amb alleugeriment el pas fet per Mañueco entenent que obria la porta a altres pactes a partir del 2023. Molts càrrecs populars donen per fet que necessitaran els vots de Vox per governar en el proper cicle electoral. I Ayuso, que sempre ha estat clara sobre això, va tornar a repetir que tot i governar en solitari, vol «coalitzar-se» amb els partits que busquin «prosperitat i baixos impostos».

Ho va fer en declaracions als mitjans durant la presentació del Pla Terra en una explotació agrària a Brunete, deixant clar que més enllà d’un executiu monocolor a l’Assemblea de Madrid necessita «buscar aliances entre les diferents formacions» per tirar endavant la seva agenda legislativa, com ara la Llei d’Autonomia Financera, convertida en una de les grans batalles.

La presidenta madrilenya no va dubtar a criticar durament Pedro Sánchez, acusant-lo d’«arruïnar» les classes mitjanes i vulnerables, i repetint que quan governa l’esquerra «no hi ha res», davant la situació de la Comunitat de Madrid, que és «molt millor» amb un govern del PP avalat per Vox. Ayuso va tornar a deixar clar que Vox i el PP són partits diferents, però va admetre que busca «aquesta entesa» perquè creu que és «bo per a Madrid».