Rússia va continuar ahir els seus atacs contra diverses ciutats ucraïneses, com Mariúpol i Lviv, i regions, com les de Kíiv i Khàrkiv, malgrat haver anunciat que donava generalment per finalitzada la primera fase de l’ofensiva militar a Ucraïna per a centrar-se en l’«alliberament complet» del Donbass, a l’est del país.

Les forces russes continuen centrant els seus esforços en l’assetjada ciutat portuària de Mariúpol, al sud-est i que pertany a la regió de Donetsk, al Donbass, tal com va dir l’assessor del cap de l’Oficina Presidencial d’Ucraïna, Oleksiy Arestóvych.

«L’enemic continua concentrant els seus esforços a la ciutat de Mariúpol, on continua la lluita de carrer. Estàintentant avançar en l’àrea de Izium (a la regió de Khàrkiv) i a la regió de Kíiv per a prendre unes certes accions tàctiques», va assenyalar Arestóvych. El Comandant General de les Forces Armades d’Ucraïna va afirmar a més en el seu últim part militar que les localitats a la regió de Jersón, al sud, «hi ha un augment del terror cap a la població local per part dels ocupants».

Segons la intel·ligència militar britànica, Rússia manté el bloqueig a Khàrkiv, a l’est; Chernígov, al nord; i Mariúpol. L’alcalde de Chernígov, Vladyslav Atroshenko, va assenyalar ahir que 200 civils van morir en una «ciutat que està feta a trossos» i en la qual només queden entre 120.000 i 130.000 ciutadans, pràcticament la meitat. «Ningú lliurarà la ciutat», va recalcar, segons recull el diari Ukrayinska Pravda.

Arestóvych va remarcar que les Forces Armades d’Ucraïna estan duent a terme una operació de defensa estratègica i en algunes ciutats contraataquen i llancen míssils i atacs aeris d’artilleria «de manera molt eficaç» contra les tropes russes.

El Ministeri britànic de Defensa ja va advertir aquest dissabte en la seva última anàlisi de l’ofensiva militar russa a Ucraïna que Rússia prosseguirà el seu setge sobre ciutats ucraïneses, que són víctimes de bombardejos aeris i d’artilleria.

Segons va dir ahir el ministre per al Desenvolupament de Comunitats i Territoris d’Ucraïna, Oleksiy Chernyshov, les tropes de Rússia han destruït unes 4.500 cases, 100 negocis, unes 400 institucions educatives i 150 centres de salut.

Això sí, Londres va indicar que Rússia previsiblement optarà per no entrar en combats urbans amb la seva infanteria per a limitar les seves «ja considerables baixes», per la qual cosa continuarà probablement els bombardejos a costa de més morts civils.

L’Estat Major General de les Forces Armades de Rússia va assegurar el divendres que inicialment no planeja assaltar ciutats «per a evitar la seva destrucció i minimitzar les pèrdues entre els soldats i civils», però va afegir que «no exclou aquesta possibilitat».

Per a l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW, en anglès), amb seu als EUA, l’afirmació de Moscou que se centrarà a partir d’ara en el Donbass, «podria indicar que Rússia ha reduït els seus objectius i ara estaria satisfeta amb controlar la totalitat de les regions de Donetsk i Lugansk». No obstant això, considera que «aquesta lectura probablement és inexacta», ja que les «forces russes en altres parts d’Ucraïna no han deixat de lluitar i no han deixat d’intentar avançar i apoderar-se de més territori», a més de «atacar i destruir pobles i ciutats ucraïneses, i cometent crims de guerra».

Així, aquest dissabte a Lviv, a l’oest d’Ucraïna i prop de la frontera amb Polònia, dos atacs russos amb míssils van causar almenys cinc ferits, segons el cap de l’Administració Estatal Regional, Maksym Kozytskyi.

El passat dia 18, Rússia va bombardejar per primera vegada directament Lviv, on ahir el seu alcalde, Andriy Sadovy, va indicar que, com a resultat dels atacs d’aquest dissabte «es van infligir danys significatius en les instal·lacions d’infraestructura».

L’atac es va produir quan el president dels EUA, Joe Biden, es trobava de visita a Polònia i després que visités una ciutat fronterera.