Després de molts mesos, algunes modificacions i, malgrat que al principi els indicis apuntaven el contrari, Espanya ha aconseguit tirar endavant la seva proposta d’excepció ibèrica amb la qual poder desvincular el preu de la llum del gas. Però l’ajust no serà immediat: Espanya i Portugal han d’enviar aquesta setmana la proposta concreta a la Comissió Europea perquè l’avaluï. I no serà fins d’aquí a tres o quatre setmanes quan es pugui posar en marxa, segons va confirmar ahir la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una entrevista a Televisió Espanyola.

«La Comissió necessitarà uns dies, unes setmanes per comprovar que tot és correcte o recomanar-nos introduir millores i calculem que en tres o quatre setmanes podrem tenir un pronunciament de la Comissió i fer-ho immediatament operatiu», va dir Ribera, que va reiterar que el que es farà és «separar el gas del mecanisme de formació de preus de l’electricitat». El principal dubte és ara com s’executarà el mecanisme.

Una de les principals claus de la mesura a adoptar és quina serà la referència màxima que es posarà a les ofertes de les centrals de cicle combinat al mercat elèctric. Entre les referències: el preu majorista a l’última dècada ha estat d’una mitjana de 50 euros per megawatt-hora (MWh), les companyies elèctriques fa mesos que defensen que les seves ofertes de contractes a llarg termini marquen preus al voltant de 60 €/MWh. A més, segons fonts d’una part de les companyies elèctriques, que cita xifres de la Direcció General de Duanes el desembre del 2021, el cost del gas natural per a l’ús del cicle combinat va ser de 58 euros per megawatt-hora, però les gasistes, sempre segons aquestes fonts, venen els generadors al mercat intern (Mibgas) a un preu de 111 euros i per això puja el preu. D’altra banda, el límit màxim que tenia el mercat elèctric fins al 6 de juliol passat era de 180 €/MWh, i aquest no es va superar fins al 16 de setembre de 2021, quan segons el Govern el gas ja estava interioritzant una alça dels preus fruit la reducció de gas rus orquestrada pel president rus, Vladímir Putin. Els nous límits d’entre -500 i 3.000 euros per megawatt-hora es van establir a proposta de l’operador del mercat ibèric de l’energia (OMIE), després de moltes consultes amb els diferents agents i la valoració de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Compensació «ex post»

Una altra de les incògnites és com es farà la compensació a les centrals de cicle combinat per la diferència entre el topall de preus al que poden realitzar les seves ofertes al mercat elèctric i el cost real que té aquesta tecnologia, influenciat pel preu del gas natural al mercat majorista i el preu dels drets d’emissió de CO2. Fonts d’Executiu assenyalen dues direccions: o bé a través dels Pressupostos de l’Estat o bé a través del mateix sistema elèctric, que sigui el que faci l’ajust. En aquest cas, serien els consumidors els que pagarien la diferència entre el preu de referència i el cost real a través de la factura de la llum, però aquesta diferència seria «molt inferior» al desbarat preu que es paga a la factura actualment per electricitat. El president del Govern, Pedro Sánchez, va insistir a la sortida del Consell Europeu que aquesta és «una mesura excepcional». «No seran ajudes públiques a les empreses de gas», va afegir.

Interconnexió elèctrica

El principal argument del Govern, que ha acabat sent clau per aconseguir el beneplàcit de Brussel·les és la baixa interconnexió amb la resta d’Europa. Segons va argumentar, la resta del mercat elèctric europeu està, en major o menor mesura, interconnectat. Això millora la seguretat de subministrament i facilita la competència de preus entre països (permet comprar energia al país veí si aquesta és més barata).

La Unió Europea va fixar com a propòsit que el 2020 els països tinguessin una ràtio del 10% d’interconnexió, és a dir, que la capacitat d’interconnexió representi el 10% de la potència de generació instal·lada al país.

En el cas d’Espanya i França aquesta taxa és del 2,8%, i per això el Govern defensa considerar aquest país una «illa energètica» que trenqui aquest petit llaç amb la resta del sistema. Però cal decidir com es desfà una d’aquesta relació. Així doncs, podria realitzar-se prohibint les exportacions a França o limitant les vendes, entre moltes altres opcions que hi ha sobre la taula.