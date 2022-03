Unes 2.000 persones, segons la Delegació del Govern, es van manifestar aquest dissabte davant del Ministeri d’Afers Exteriors a Madrid contra el gir del Govern a la posició respecte al Sàhara Occidental. «Sánchez atén, el Sàhara no es ven», va ser una de les proclames de la mobilització convocada per la Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el Sàhara (CEAS-Sáhara) sota el lema «No en nom meu» i que va arrencar a les 12 del migdia.

Així mateix, entre els cartells que portaven els assistents, que van omplir la Plaça de la Província de banderes de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), es van poder llegir demandes com «Sàhara lliure ja!», «no més traïcions al poble sahrauí» o «Dret a l’autodeterminació del poble sahrauí!». Entre els participants, hi havia els eurodiputats d’Esquerra Unida-Unides Podem, Sira Rego i Manu Pineda; la portaveu de Podem, Isa Serra, i la coportaveu del mateix partit a l’assemblea de Madrid, Alejandra Jacinto. Així mateix, hi han estat presents la portaveu de Más Madrid a l’Assemblea, Mónica García, o el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero, entre d’altres. «No és admissible i és injustificable», va asseverar per la seva banda Serra i que va recordar que la societat espanyola té un «compromís» amb el poble sahrauí.

«És molt greu posar-se davant de qui vulnera els Drets Humans, en contra de les sentències del Tribunal de la Unió Europea i en contra de les resolucions de l’ONU, defensant la llei del més fort»,va lamentar. D’altra banda, Sira Rego va criticar les «inoportunes» declaracions del president, Pedro Sánchez, sobre la seva posició respecte al Sàhara, i va reclamar-li i al PSOE actuar en compliment de les resolucions de les Nacions Unides.