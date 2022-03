La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dit que no li preocupa la resolució de Fiscalia Europea sobre el contracte d’emergència de l’empresa Priviet Sportive, relacionada amb el seu germà, perquè creu que és un tema que continuarà anant «de finestreta en finestreta fins que algú deixi de marejar» sobre aquesta qüestió, que per a Díaz Ayuso és «un assumpte que no té més».

Així es va expressar la presidenta madrilenya en declaracions als mitjans durant una visita a l’antiga presa del safareig a la localitat de Ceniceros, que ha estat restaurada mediambiental i paisatgísticament pel Canal d’Isabel II.

La Fiscalia Europea ha reclamat a la Fiscalia Anticorrupció la recerca oberta pel contracte de venda de mascaretes a la Comunitat de Madrid (CAM) pel qual el germà de la presidenta autonòmica hauria cobrat 55.000 euros. Al ser preguntada per si el preocupa que demà hi hagi una junta de fiscals després que la Fiscalia Europea hagi obert diligències de recerca per aquest contracte, Ayuso va insistir que creu que «no hi ha res diferent» al que s’ha arxivat fins ara.

En aquest sentit, l’actuació de la Fiscalia Europea suposa per a ella «estirar d’alguna cosa on no hi ha absolutament res, com ha dit el fiscal anticorrupció, ha dit la Cambra de Comptes, la comissió de vigilància de les contractacions i els funcionaris independents que formen part del servei d’intervenció de la Comunitat».

«Això podrà moure’s de finestreta en finestreta cada vegada que se’n tanca una. No hi ha res i en busquen una de nova per a continuar marejant el tema», va afegir Ayuso, apuntant que només li importa anar a llocs com a Ceniceros -que va visitar ahir- «per a parlar del que importa als ciutadans i no despistar-me», segons va resoldre.

D’altra banda, la descafeïnada comissió d’investigació a l’Ajuntament de Madrid pel presumpte espionatge amb recursos municipals a la presidenta de la Comunitat arrenca aquest dilluns sense la participació d’Ayuso ni de l’encara president del PP, Pablo Casado. De fet, dels sis compareixents citats pels grups polítics només ho farà un, el Conseller Delegat de l’Empresa Municipal de l’Habitatge i Sòl (EMVS), Diego Lozano. L’alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ja va defensar la postura de la presidenta de la Comunitat de Madrid argumentant que «no té cap relació directa, més enllà que pogués ser afectada».