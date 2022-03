El Govern fa mesos que demana a la Comissió Europea que desvinculi el gas del mercat elèctric per aconseguir que el preu de l’electricitat baixi dels 200 euros per megawatt hora (MWh) en què està instal·lat des que va començar la guerra a Ucraïna. Tot i les reticències d’Alemanya, el president del Govern, Pedro Sánchez, va sortir victoriós del Consell Europeu de divendres i va aconseguir que Brussel·les faci una excepció temporal amb la Península Ibèrica tenint en compte la baixa interconnexió elèctrica amb França. Espanya i Portugal enviaran aquesta setmana la seva proposta conjunta a la Comissió, encara que el Govern té més que elaborada la idea: limitar el preu de les ofertes dels cicles combinats que cremen gas al mercat elèctric en aproximadament 50 euros, que sigui el propi sistema elèctric el que compensi la diferència entre aquest màxim i el cost real i establir una doble cassació perquè la venda d’electricitat a França no es vegi afectada per la reducció de preus, segons confirmen fonts de l’executiu.

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va assegurar ahir en declaracions al Canal 24 hores de Televisió Espanyola que aquesta mesura es posaria en marxa d’aquí a «tres o quatre setmanes». Això no es produeix pel retard d’Espanya, que ja té elaborat un plantejament que ha estat, a més, «treballat» amb l’executiu comunitari que dirigeix Ursula Von der Leyen, sinó per pura burocràcia: la Comissió Europea necessita aquest temps per passar la proposta a procediment escrit pel Comitè de Representants Permanents dels Governs dels Estats membres de la Unió Europea (Coreper). El preu que es fixarà com a referència màxima per a les ofertes de les centrals de cicle combinat que cremen gas natural és un dels elements «més sensibles» en què treballa el Govern amb la Comissió Europea. El preu mitjà des que existeix el mercat ibèric és d’uns 20 euros, mentre que el 2021 es va situar en al voltant dels 50 euros i des de començament del 2022, en 100. L’executiu, per tant, creu que «el lògic » seria una xifra entre els 50 i els 100 euros, encara que afegeix que estarà «més a prop de 50 euros». Compensació La mateixa Ribera va revelar que l’aposta d’Espanya era establir una referència de preu màxim en el qual les centrals de cicle combinat puguin oferir electricitat i que, a posteriori, es produeixi un ajustament. La compensació la realitzarà el mateix sistema elèctric. L’operador del mercat ibèric d’energia (OMIE) realitza una subhasta cada hora segons la demanda elèctrica que es necessita per a aquest període i l’oferta que hi ha en aquella hora. El tram horari que es cobreixi amb gas (cicles combinats) es reconeixerà a un preu màxim (prop dels 50 euros) i si el cost real és superior, la diferència es «reassignarà proporcionalment a cadascuna de les tecnologies que guanyin la subhasta en aquella hora». És a dir, seran la resta de tecnologies les que paguin aquesta divergència en funció de la participació.