Durant tres setmanes i un dia va ser testimoni de la destrucció sistemàtica de la ciutat on va néixer, una urbs de gairebé mig milió d’habitants bombardejada per terra i aire sense descans, i escanyada per un setge que va camí de sumar-se als episodis més bàrbars de la història bèl·lica. Aquells 22 dies va aprendre a interpretar la mètrica de l’artilleria per passejar durant els seus silencis per jardins i descampats o a dormir en una banyera per no morir congelada. Es va acostumar a evitar cadàvers estirats a les voreres i a alimentar-se de pa dur. «La gent espera que plori tota l’estona i els expliqui que vaig passar els dies en el búnquer», diu ara Diana Novikova des d’un lloc segur. «Però no és el cas. Tots aquells dies només vaig pensar a fugir de Mariúpol i a emportar-me la meva àvia», explica.

Als 29 anys, Novikova viu ara desplaçada a casa d’una antiga alumna seva a Lviv, dels dies quan acariciava joves prodigi en una escola de lideratge a Mariúpol. La seva ciutat natal, a la qual es va traslladar la seva família des de la russa Sant Petersburg el 1981, s’ha convertit en el símbol per excel·lència de les atrocitats comeses per les tropes de Vladímir Putin a Ucraïna. Bona part de l’urbs ha estat arrasada, com els va passar en el seu dia a Coventry, Aleppo o Gernika, i hi ha tants morts que s’està enterrant la gent en parcs i jardins. «La seva tasca és simplement esborrar la ciutat, inclosos els seus habitants», va explicar el seu alcalde, Vadym Boychenko.

Ciutat important

La importància estratègia per al Kremlin d’aquesta ciutat portuària i metal·lúrgica està clara. Permetria al seu exèrcit controlar completament el mar d’Azov, des del qual s’exporta part de l’acer i el gra ucraïnès, i establir un pont terrestre entre les repúbliques separatistes proruses del Donbàs –Mariúpol és part de la regió de Donetsk- amb la península de Crimea. Però segueix sense aconseguir-ho, malgrat el bloqueig que ha imposat sobre la ciutat des de fa un mes i el bombardeig indiscriminat que l’està destruint.

L’artilleria va començar a castigar Mariúpol des de l’inici de la invasió el 24 de febrer i, quatre dies després, les columnes russes s’acostaven a les portes des del nord i des del sud, després de fer-se amb Berdiansk gairebé sense resistència. «Aquí va ser quan el pànic es va començar a estendre», recorda Novikova que, llavors, havia aconseguit que la seva àvia es traslladés amb ella al seu pis del centre. «La gent va comprar tot allò que va poder, més del que necessitava, i tot va començar a escassejar. Aquest va ser el començament del col·lapse humanitari», afegeix.

Aquell 28 de febrer la ciutat va experimentar els primers talls de subministrament, que van ser permanents a partir del 2 de març. Ni aigua, ni llum, ni calefacció, una tornada al neolític, amb temperatures de fins a 10 graus sota zero. Poc després també va caure el gas. Un sector de la ciutat va ser bombardejat durant 15 hores ininterrompudes. «Per protegir-nos vam passar a dormir al passadís perquè els búnquers estaven fins a dalt de gent i feia un fred atroç», afirma amb enorme enteresa i un relat més factual que emocional, per més que de vegades li falti l’aire en respirar.

El 3 de març la ciutat va passar a estar completament envoltada, amb les línies de ferrocarril també dinamitades. No hi havia cap més sortida que el mar. És a dir, no hi havia sortida. Però lluny de sucumbir a la por, Novikova es va unir a un centre de voluntaris que distribuïa medicaments i menjar. I, a partir de les cinc de la tarda, sortia xiulant per complir el toc de queda.

Bombardejos constants

Els bombardejos –amb artilleria, tancs i míssils Grad– es van intensificar el 5 de març, després d’una breu pausa per al primer corredor humanitari, i a partir del 7, «van començar a ser constants». El caos era absolut. Gairebé no hi havia informació del que realment passava. Un grapat de camions cisterna intentaven abastir 450.000 habitants. I molts recorrien a la neu per sobreviure.

Novikova es va introduir en una rutina perversa sota la pluja de foc: sortia de l’apartament, travessava un lloc de control per trobar un punt amb senyal telefònic, assistia a la reunió de les forces civils que defensaven la ciutat al costat de l’exèrcit ucraïnès i acabava el dia al centre d’ajuda social. «Cada vegada que sortia no sabia si tornaria a veure la meva àvia. Aleshores estava clar que els russos s’estaven comportant com uns feixistes. No respectaven res, però no vaig tenir por. El meu únic objectiu era buscar una sortida». A casa seva ja no hi havia menjar. I durant 10 dies ni ella ni la seva àvia -els seus pares van morir anys enrere- van menjar res més que pa i galetes.

El 13 de març un bombardeig va rebentar les finestres del seu apartament i tot va esdevenir «aterridor i perillós» per les temperatures gèlides. Aquella nit van dormir al lavabo, l’única habitació sense finestres i, l’endemà, van caminar 15 quilòmetres entre «edificis cremats i cadàvers estirats pel carrer» per refugiar-se a casa d’una amiga. Un dia després, ella i la seva àvia, juntament amb 20.000 persones més, van aconseguir fugir de Mariúpol en el corredor més multitudinari fins aleshores per carreteres plenes de cràters.