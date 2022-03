Pocs adults hi ha més vulnerables que una dona sola fugint d’una guerra em un país estrany. Potser una dona sola fugint duna guerra en un país estrany… i amb nens a càrrec; i més encara si aquesta dona és gran.

El Ministeri d’Interior ha posat en alerta els especialistes policials per extremar l’atenció sobre possibles delictes contra l’allau de refugiats que ha començat a arribar a Espanya, confirmen fonts del departament.

Dels 3,5 milions de desplaçats que han sortit d’Ucraïna fugint dels míssils de Vladimir Putin, el 79% són dones i menors. Vigilar els llops que envolten aquest ramat és objectiu de les unitats de prevenció del tràfic de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Agents d’aquesta especialitat «estan desplegats des del principi d’aquesta crisi als punts més calents», indiquen. Aquests punts són els passos fronterers, estacions de tren i autobús i aeroports. Els nodes de transport són llocs clau per als que busquen carn fresca per a bordells, treballadors barats, menors o persones disposades a desfer-se dels estalvis que portin amb ells per la seva especial situació.

El perill ja va despuntar a Alacant. Els assetjadors d’ucraïnesos desvalguts poden ser audaços. El 24 de març hi ha a les cues davant de les comissaries dues russes, mare i filla. Venien a les víctimes tràmits ràpids per als seus papers, quan qualsevol refugiat ucraïnès té garantida la Protecció Temporal durant un any prorrogable a tres. Deien a les víctimes que treballaven per a la Policia i que els tràmits serien més ràpids si pagaven. El preu del servei: 250 euros per adult, i 150 per nen. Madrid i Barcelona, on dijous ja havien estat concedides 6.407 proteccions temporals, són llocs clars de vigilància. Però sobretot ho és l’eix València-Alacant-Múrcia, on estan anant a parar molts refugiats ucraïnesos.