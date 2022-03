La mort a trets recentment d’un periodista a Michoacán eleva a set el nombre de reporters assassinats des de principis d’any a Mèxic, una xifra idèntica a la de tot el 2021 i que reflecteix els perills per al gremi en un país el president del qual critica diàriament els mitjans de comunicació. Un cop més es va imposar la llei del «silenci o bala» a Mèxic. El periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán, va ser assassinat a trets al municipi de Zitácuaro, a casa seva i davant dels seus fills.

A finals de gener, Linares havia divulgat a les xarxes la trista notícia de l’assassinat de Roberto Toledo, col·laborador al mateix mitjà. «Nosaltres no estem armats, nosaltres no portem armes. La nostra única defensa és la ploma, un llapis i una llibreta», va denunciar llavors Armando en un vídeo. Dos mesos després, una ràfega de bales va acabar amb la seva vida.

Des de l’inici de 2022 fins avui hi ha set periodistes assassinats per la seva tasca periodística, la mateixa xifra que el 2021, segons l’ONG Artículo 19. «A causa dels antecedents de l’assassinat de Roberto Toledo, les amenaces rebudes per Monitor Michoacán, i el fet que Armando n’era el director, podem considerar que és el setè assassinat amb possible vincle amb la tasca periodística de la víctima», va explicar el director per a Mèxic i Centreamèrica d’Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

El país suma 152 assassinats de periodistes des del 2000 fins ara. Una tragèdia que ha anat augmentant. Dels 152, 47 es van registrar durant el mandat anterior del president Enrique Peña Nieto (2012-2018) i 32 en l’actual d’Andrés Manuel López Obrador, que fa poc més de tres anys que està en el càrrec.

Com ha passat altres vegades, l’assassinat va impactar en tot el gremi. I les xarxes socials, un cop més, van reaccionar denunciant el cas. Un dia després de l’assassinat, una trentena de comunicadors va protestar a Morelia, capital de l’occidental estat de Michoacán, i van cridar consignes com «ens estan matant». També van exigir la fi de la impunitat, així com justícia i seguretat. Finalment, van aconseguir una reunió amb les autoritats locals.

Magdalena Alonso, directora del Noticiero al Aire Zitácuaro, va deixar clar que a Zitácuaro i al país no hi ha condicions per fer periodisme, perquè considera que els mecanismes de protecció als comunicadors no serveixen per a res. «Estic molt consternada, molt preocupada i molt enfadada. Tinc por perquè cada vegada ens adonem que, si som periodistes, on et trobin et mataran. Els mecanismes de protecció i la cura dels periodistes a Mèxic no existeixen, i aquí -amb l’assassinat d’Armando Linares- hi ha les proves», va explicar Magdalena Alonso.

Davant l’evident dèficit en seguretat que suposa que hagin assassinat més periodistes que mai en un breu espai de temps, López Obrador va condemnar la mort i va assegurar que no hi haurà impunitat. «Ara estem dirigits a protegir els ciutadans, protegir els defensors de drets humans, protegir els periodistes. I repeteixo, l’Estat no reprimeix, no assassina. I tampoc es permet la impunitat», va remarcat el mandatari. Tot i que recentment han estat detinguts diversos responsables dels assassinats de periodistes, no hi ha la prevenció, i els instruments oficials de protecció estan plens de llacunes.

«Els mecanismes de protecció no funcionaran amb uns nivells d’impunitat del 98% en les agressions contra la premsa. La protecció ha d’anar precedida de la prevenció i, si s’escau, de processos de justícia efectius», va lamentar Maldonado.

Protecció rebutjada

López Obrador va assegurar que Linares havia rebutjat protecció federal, a diferència dels seus altres dos companys del mitjà. «El finat no va acceptar la protecció. Per descomptat això no justifica res, però s’ha de conèixer tota la veritat i hem de ser molt curosos perquè hi ha molt d’oportunisme», va apuntar el mandatari. Però López Obrador també va explicar que hi ha un «bloc conservador mundial» que critica totes les seves accions.

La setmana passada, el Parlament Europeu (PE) va condemnar les amenaces, l’assetjament i l’assassinat de periodistes i defensors dels drets humans a Mèxic i va demanar que aquests crims s’investiguin de manera «ràpida, exhaustiva, independent i imparcial». En una dura carta, el president de Mèxic va titllar els eurodiputats de «babaus» i va denunciar «la corrupció, hipocresia i ingerencisme» del Parlament Europeu. «Això de la declaració dels diputats europeus l’única cosa que demostra és que són molt colonialistes i prepotents», va afegir.

Discurs «hostil»

Els seus constants atacs a la premsa preocupen el gremi: «El discurs del president contra la premsa és virulent i hostil, no genera condicions de protecció i seguretat per a la premsa. Altres actors creuen que tenen permís per agredir la premsa», va explicar Maldonado.

En aquest context, el «diàlegcircular» que havia de ser la cada vegada més llarga conferència diària del mandatari des del Palau Nacional s’ha convertit en el vehicle ideal per criticar els mitjans de comunicació no afins.

Fa uns dies, en la secció de «Qui és qui en les mentides de setmana?», va explicar per exemple que el portal Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, comprava espais a Facebook per publicitar les seves informacions contràries al Govern federal.

I poc abans, una periodista afí al Govern va començar la seva pregunta amb aquesta reflexió: «Quan estudiem a les escoles de periodisme, sempre ens diuen que hem de consignar fets. I els fets són que el seu govern realitza moltes accions que són inèdites a Mèxic i al món».