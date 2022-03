El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, ha defensat el pla d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental: «És una proposta seriosa, creïble i realista», ha manifestat en la seva primera visita oficial el Marroc. També ha mostrat el seu suport a la missió de les Nacions Unides al Sàhara Occidental (Minurso). Unes paraules que el seu homologo marroquí, Nasser Bourita, ha aprofitat per demanar a Europa que «surti de la seva zona de confort» i recolzi la proposta marroquina d’autonomia per a aquest territori, posant com a exemple Espanya.

«Hi ha una dinàmica internacional de suport al pla d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental, la postura d’Espanya no és una posició aïllada. És la posició dels Estats Units, d’Alemanya, de França, de països àrabs i africans i altres territoris», ha defensat aquest dimarts el cap de la diplomàcia marroquina en una roda de premsa després de la seva trobada amb Blinken.

Burita, a més, ha aplaudit la carta de Pedro Sánchez al rei marroquí, Mohamed VI, en la qual qualifica el pla presentat per Rabat com «la base més seriosa, creïble i realista» per trobar un sortida per al Sàhara Occidental. «És un progrés molt positiu», ha manifestat Bourita.

Nova relació

La visita de Blinken a Rabat es produeix tres dies abans que el ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, aterri a la capital marroquina per escenificar el recent acostament entre els dos països. Una trobada que busca establir les bases de la nova relació i donar per tancada la crisi diplomàtica que va arrencar fa un any per l’arribada a un hospital de la Rioja del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, i l’entrada a Ceuta de més de 10.000 persones procedents del Marroc.

Després de la visita al Ministeri d’Exteriors marroquí, el secretari d’Estat dels EUA també s’ha reunit amb el president del Govern del Marroc, Aziz Akhannouch, i ha mantingut una trobada amb el príncep hereu dels Emirats Àrabs Units (EAU), el xeic Mohammed bin Zayed al-Nahyan.

El representant nord-americà ha visitat Rabat després d’una gira pel Pròxim Orient i el Nord de l’Àfrica. Blinken es va reunir dilluns amb els responsables d’Exteriors d’Israel, el Marroc, Egipte, Bahrain i els EAU en la «Cimera del Néguev». Aquesta cita va reunir a territori israelià els països de la regió que han normalitzat les relacions amb Israel.

El ministre d’Exteriors israelià, Yair Lapid, va aprofitar l’ocasió per mostrar el seu suport a la proposta d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental. En una declaració posterior a la trobada, va manifestar que treballarien junts per contrarestar «els intents de debilitar la sobirania i la integritat territorial del Marroc», segons va recollir l’agència Reuters. El responsable de la diplomàcia israeliana també va qualificar d’«avenç positiu» el recent canvi de posició del Govern espanyol.

Punts de trobada

El secretari d’Estat dels EUA tancarà la seva agenda al Magrib amb una visita oficial a Alger per reunir-se amb el president Abdelmadjid Tebboune i el ministre d’Exteriors Ramtane Lamamra. Les autoritats algerianes s’han mostrat molt reticents a l’acostament d’Israel al Marroc, a més, mantenen una disputa històrica amb el seu veí nord-africà amb el Sàhara Occidental com un dels principals punts de desacord. Algèria és el principal aliat del Front Polisario i sempre ha demanat un referèndum d’autodeterminació per a l’excolònia espanyola.

La invasió russa d’Ucraïna i la preocupació pel gas seran altres dels temes que centrarà la visita del representant estatunidenc. Algèria és un dels països de la regió que manté millors relacions amb Moscou, a més és un dels principals subministradors de gas a Europa a través dels gasoductes que connecten les reserves algerianes amb Espanya i Itàlia.