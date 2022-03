El diari Nóvaya Gazeta, dirigit pel Premi Nobel de la Pau Dmitri Murátov i crític amb el Kremlin, va anunciar ahir el tancament temporal per les advertències del Roskomnadzor, el regulador rus de les comunicacions, en plena «operació militar especial» a Ucraïna. «Hem rebut dues advertències del Roskomnadzor. Millor tanquem, ja que si rebem una tercera ens poden retirar la llicència i això significaria la nostra desaparició», va informar Nadezhda Prusenkova, cap de premsa del rotatiu. Prusenkova va admetre que desconeix el motiu dels dos avisos rebuts per part del regulador, que no va argumentar al diari la seva decisió per escrit. Roskomnadzor va anunciar recentment la segona advertència a Nóvaya Gazeta per incomplir la llei sobre agents estrangers, que l’obliga a acompanyar cada notícia amb un recordatori de la seva condició.