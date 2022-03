Finalment s’ha imposat el criteri del fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, i aquest departament seguirà investigant el contracte de Priviet Sportive pel qual la Comunitat de Madrid va adjudicar la compra de mascaretes en plena pandèmia a l’empresa de la qual va cobrar el germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aquesta és la decisió adoptada per la fiscal general, Dolores Delgado, que ha obtingut el suport unànime dels 32 fiscals que formen la Junta de Fiscals de Sala que es va reunir ahir per estudiar l’assumpte. Delgado redactarà un decret en què dirà a Anticorrupció que continuï amb la investigació, si bé no pot prohibir que la Fiscalia Europea, que va reclamar les indagacions, segueixi endavant amb l’expedient obert sobre una possible malversació de fons comunitaris, fet que suposa que les dues investigacions continuaran de forma paral·lela.

D’aquesta manera, la Fiscalia espanyola ignora el suggeriment donat a conèixer ahir al matí per la Fiscalia Europea perquè Delgado considerés l’opció d’elevar aquest assumpte al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) davant del conflicte de competències sorgit amb Anticorrupció.

Delictes connexos

Des d’Espanya no es pot impedir que la Fiscalia Europea obri una investigació -com ja ha fet-, però la clau està en els delictes connexos que poden afectar funcionaris espanyols, com és el tràfic d’influències, el suborn, la prevaricació o les negociacions prohibides a funcionaris, que des d’Anticorrupció es defensa que no poden ser cedits a l’organisme europeu.

En aquest punt va coincidir el mateix Luzón al final de la reunió. «No és una disputa entre fiscalies, però cap fiscalia nacional ha de cedir les investigacions que són estrictament domèstiques, estrictament nacionals, que no pertoquen ni perjudiquen els interessos econòmics de la UE, sinó que ho fan als nacionals», va manifestar per afegir que continuarà col·laborant amb l’organisme europeu «com fins ara».

També va explicar que la investigació que ell realitza a Anticorrupció és preprocessal -és a dir, encara es desconeix si trobarà prou indicis per portar-la davant un jutge-, mentre que la oberta per la Fiscalia Europea ja té caràcter penal -els fiscals europeus sí que instrueixen- amb la finalitat de determinar si hi ha malversació de fons europeus. En aquest darrer cas, el jutge competent, que actua només com a jutge de garanties, pertany a l’Audiència Nacional.

En tot cas, des d’Anticorrupció ja s’ha avançat que no hi ha indicis de malversació de fons públics perquè les mascaretes van ser pagades i es van lliurar efectivament al Pavelló 10 d’IFEMA. Aquest criteri seria contrari al que ha motivat la Fiscalia Europea a reclamar la causa per a l’organisme comunitari.

Anticorrupció va obrir diligències sobre el contracte de Priviet Sportive el 22 de febrer passat arran de les denúncies presentades després que Ayuso va revelés que el seu únic germà havia cobrat més de 55.000 euros per aquest contracte.