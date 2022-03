Sis homes s’agafen de les mans mentre somriuen a la càmera. Els somriures desborden les cares. Alguns més que altres. Amb aquesta encaixada de mans simultània, els representants dels Emirats Àrabs Units (EAU), Baréin, Marroc, Egipte, Estats Units i Israel donaven per acabada una cimera històrica. Va ser la primera vegada que tants funcionaris àrabs, nord-americans i israelians es trobaven a territori israelià. L’Estat hebreu ja és una potència amiga per a molts països de la regió. Dos dies de reunions i primeres preses de contactes deriven en un fòrum regional regular que, en la seva unitat, busca dissuadir l’Iran. «El que estem fent aquí és fer història, construir una nova arquitectura regional basada en el progrés, la tecnologia, la tolerància religiosa, la seguretat i la cooperació en intel·ligència», va presumir el ministre de Relacions Exteriors israelià, Iair Lapid. Els seus homòlegs es van unir a aquesta celebració unànime de la «pau».

Mentrestant, a l’altra banda de la Línia Verda, el president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbàs, va denunciar el «doble raser flagrant» d’Occident. En una trobada amb el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, li va retreure les accions contra Rússia contraposades al suport a Israel. «Malgrat els crims de l’ocupació israeliana que equivalen a neteja ètnica i discriminació racial, no trobem ningú que responsabilitzi Israel per comportar-se com un Estat per sobre de la llei», va apuntar. Ahir també va rebre la visita del rei de Jordània, Abdul·là II, a Cisjordània, la primera des del 2017, i li va transmetre el suport a la causa palestina.