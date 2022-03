El jutge del Tribunal Superior de Justícia britànic Matthew Nicklin ha acordat aquest dimarts que el rei emèrit Joan Carles I no pot recórrer la seva decisió de continuar amb el procés obert per presumpte assetjament a Corinna Larsen en entendre que manca de la immunitat pròpia dels sobirans.

Fonts presents en l'audiència celebrada aquest matí confirmen a Europa Press que la defensa de l'exmonarca ha optat, després de la negativa del jutge, per recórrer davant la Cort d'Apel·lacions perquè es torni a analitzar la decisió de Nicklin, que va indicar que després de l'abdicació de l'emèrit el 2014 no gaudia d'immunitat i que «només hi ha un Rei d'Espanya i cap de l'Estat (...) el Rei Felip VI».

Les mateixes fonts apunten que Joan Carles I està molt decebut amb la decisió d'aquest dimarts i que considera que té motius sòlids i convincents per guanyar en apel·lació.