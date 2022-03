Un jutjat de Madrid ha decretat l’embargament del sou de parlamentari a un dels màxims dirigents de Vox, el diputat Iván Espinosa de los Monteros, per saldar el deute de 63.000 euros que manté amb l’empresa que va fer a les obres del seu xalet a Madrid. Segons consta en el decret d’embargament signat per la lletrada de l’administració de justícia (abans secretària judicial) del Jutjat de Primera Instància número 36 de Madrid, es declaren travats, «per via de millora», el «salari i altres emoluments que rebi del Congrés» per saldar el deute que ell mateix va anunciar que pagaria quan el Tribunal Suprem va rebutjar el seu recurs contra la reclamació de l’empresa Rehabilitación, Urbanización y Edificación, que va fer unes obres per les quals no va cobrar.

El motiu pel qual l’embargament ha correspost a un jutjat madrileny i no al Suprem és perquè les obres en què es va produir el que Espinosa de los Monteros descriu com a sobrepreu que es va negar a abonar van ser anteriors al fet que obtingués l’escó, circumstància que li hauria suposat disposar de fur davant del TS. Espinosa de los Monteros va anunciar que pagaria el que deu el passat 14 de desembre.