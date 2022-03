Quatre dies després que l’alt comandament de l’Exèrcit rus donés per conclosa la primera fase de la seva guerra a Ucraïna i anunciés la seva intenció de concentrar-se en «alliberar el Donbàs», amb prou feines hi ha indicis que les seves tropes estiguin reculant a la resta del país. Tampoc a la capital ucraïnesa. «De moment no veiem cap moviment que suggereixi que s’estan allunyant de Kíev», va dir el Ministeri de Defensa ucraïnès. El declarat canvi de rumb del Kremlin ha provocat tota mena d’especulacions. Mentre el Pentàgon sosté que Rússia estaria efectivament redirigint les seves forces cap a l’est del país, altres veus no hi veuen més que un ardit per rebaixar les expectatives i guanyar temps per proveir i reemplaçar algunes de les seves unitats.

Del que hi ha pocs dubtes és que s’ha encallat l’ofensiva de Vladímir Putin, que no ha aconseguit fer-se amb una sola ciutat important des de la primera setmana del conflicte, quan va aconseguir el port meridional de Jerson. En algunes zones fins i tot està perdent posicions, com a la localitat d’Irpin, al nord-oest de Kíev, que segons el seu alcalde va ser «alliberada» ahir en la contraofensiva ucraïnesa. La intel·ligència militar britànica atribueix els problemes russos a les múltiples dificultats logístiques que afronta el seu exèrcit, agreujades per la «contínua pèrdua d’impuls» de la seva ofensiva i la «baixa moral de les tropes».

Ciutats assetjades

Res d’això no està servint, però, per alleujar el patiment extrem de part de la població ucraïnesa. Els bombardejos amb artilleria i míssils continuen sense remissió al nord i l’est del país, amb un nombre creixent de localitats assetjades després de veure com els seus accessos eren bombardejats i els seus serveis bàsics, tallats. El cas aterridor de Mariúpol és el més conegut, però una cosa semblant s’està vivint a les ciutats del nord de Txernígiv i Sumi, on les organitzacions humanitàries adverteixen que, a banda de la manca d’aigua, calefacció o electricitat, escassegen els aliments.

Precisament als voltants de Mariúpol és on més terreny hauria guanyat el Kremlin en les últimes hores. L’alcalde de la ciutat portuària, assetjada des de fa un mes i brutalment atacada, assegura que el càstig rus ha deixat ara per ara 5.000 morts, entre ells més de 200 nens. No és res més que una estimació perquè, segons una assessora del president Volodímir Zelenski, els enterraments a la ciutat «es van acabar fa 10 dies pels continus bombardejos». A Mariúpol segueixen atrapats 160.000 civils i els corredors humanitaris s’han suspès per falta de garanties de seguretat.

Amb aquest panorama és difícil entreveure un alto el foc a curt termini. De fet, el cap de la intel·ligència ucraïnesa va assegurar diumenge que Putin està buscant trencar Ucraïna, com es va fer amb Corea després de la Segona Guerra Mundial. «Hi ha raons per pensar que podria intentar imposar una línia de separació entre les regions ocupades i no ocupades del nostre país», va dir Kirilo Budanov. Això li donaria com a mínim una enorme força en la taula de negociació presencial, la mateixa que està cridada a reprendre’s avui a Istanbul després de dues setmanes d’aturada.

En la seva primera entrevista amb mitjans russos des que va començar la invasió, Zelinski va dir que està disposat a discutir la «neutralitat d’Ucraïna» i a renunciar formalment a la seva integració a l’OTAN. També va parlar de possibles concessions al Donbàs, on les seves forces lluiten des del 2014 contra les milícies separatistes armades i avalades per Moscou. Però el líder ucraïnès també va destacar que l’hipotètic acord de neutralitat hauria de ser ratificat en un plebiscit pels ucraïnesos i que el seu país no cedirà territori ni es desarmarà.

Des del Kremlin, un portaveu va rebaixar les expectatives en afirmar que «no hi ha hagut avenços significatius». Tampoc -es podria dir- en l’opacitat que imposa el seu règim a qualsevol informació independent. Després de l’entrevista, el Govern rus va anunciar que no seria divulgada i que s’investigarà els mitjans implicats «per determinar l’abast de les seves responsabilitats».