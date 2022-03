Almenys dos membres de la delegació d’Ucraïna, participants en unes converses de pau amb representants de Rússia que van tenir lloc el 3 de març, van experimentar símptomes «que encaixen» amb els d’un enverinament per armes químiques, segons va avançar en el seu compte de Twitter la pàgina web d’investigació Bellingcat i va publicar poc després el rotatiu nord-americà The Wall Street Journal. En les negociacions, que van tenir lloc en territori ucraïnès, va arribar a participar l’empresari rus Roman Abramovitx, que també hauria resultat afectat per l’atac, a més del diputat ucraïnès d’origen tàrtar Rustem Umerov.

Segons Christo Grozev, l’autor de la investigació, els responsables del suposat enverinament no volien acabar amb la vida dels delegats, i simplement pretenien enviar-los una «advertència». Els ucraïnesos afectats creuen que l’atac va ser responsabilitat de partidaris de la línia dura per part del Kremlin que rebutgen qualsevol forma de compromís amb Kíev, mentre que membres de l’entorn d’Abramovitx s’han mostrat menys categòrics respecte això. L’empresari, pròxim a Vladímir Putin, ha estat involucrat en les últimes setmanes en una frenètica activitat negociadora i en nombroses temptatives per obrir corredors humanitaris per a la població civil i també per aconseguir un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, viatjant constantment entre Moscou i Lviv, i altres escenaris.

Després de divulgar-se aquest possible enverinament, una font oficial dels EUA citada per l’agència Reuters va suggerir que els símptomes es correspondrien a factors ambientals i no a un enverinament, però va rebutjar oferir més informació.

Primeres pistes

Les primeres pistes sobre el probable enverinament van aparèixer poques hores després de la trobada. Els negociadors ucraïnesos es van retirar a un apartament a Kíev, on van començar a experimentar inflamació a la «pell» i «als ulls», a més de tenir «dolor». Els símptomes només van remetre passada una setmana. A causa que els afectats tenien pressa per viatjar fins a Istanbul, no van poder ser degudament examinats per experts mèdics que poguessin certificar allò succeït. Abramovitx va arribar a perdre la visió durant «diverses hores», segons va informar una font pròxima al rotatiu britànic The Guardian. Diversos opositors al Kremlin han resultat enverinats en els últims anys, incloent Aleksei Navalni, Serguei Skripal i Vladímir Karà-Murzà. Segons va assegurar aquest darrer, aquest mètode és el preferit perquè d’una banda és «sàdic i molt dolorós», i de l’altra permet al·legar que es tracta d’«una al·lèrgia, una borratxera o fins i tot falta de sucre».