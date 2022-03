Les negociacions entre la delegació russa i la ucraïnesa han començat a Istanbul, amb una petició del president turc Recep Tayyip Erdogan de posar «fi a la tragèdia». El diàleg al palau de Dolmabahçe va començar poc després de les 10H30 (07H30 GMT), segons ha informat l’agència oficial turca Anadolu. Els negociadors van ser rebuts abans pel president turc, que els va demanar que posessin «fi a la tragèdia» de l’ofensiva russa d’Ucraïna, que va començar el 24 de febrer. Aquestes negociacions intenten frenar una guerra que ha deixat prop de 20.000 morts i ha obligat 10 milions de persones a deixar casa seva.

Les converses es desenvolupen al palau de Dolmabahçe que va ser l’última residència al Bòsfor dels sultans i també va ser l’última seu administrativa de l’Imperi otomà, i on hi ha ara oficines de la presidència turca. «Les dues parts tenen preocupacions legítimes, és possible arribar a una solució que sigui acceptable per a la comunitat internacional», va dir a l’iniciar el diàleg el cap d’Estat turc. Erdogan va indicar que depèn de les dues parts «posar fi a aquesta tragèdia» afirmant que «la prolongació del conflicte no interessa a ningú». «El món sencer espera bones notícies», va instar els negociadors.

Abramovich, recuperat

L’oligarca rus Roman Abramovich –que ha intentat situar-se com un negociador entre Moscou i Kíiv– també hi era present, segons una foto difosa per la presidència turca. Després d’una reunió a la capital ucraïnesa al març, el multimilionari, que des de la setmana passada té dos iots atracats a les costes turques, va mostrar indicis que podria haver estat enverinat. Una altra foto de l’agència russa RIA Nóvosti mostra Abramovich al costat d’Erdogan i del canceller turc.

Turquia va acollir el 10 de març a Antalya, al sud del país, una reunió entre els ministres de Relacions Exteriors de Rússia i Ucraïna. No obstant, aquesta trobada no va conduir ni a un alto el foc ni a cap avenç significatiu. Turquia, que comparteix costes al mar Negre amb els dos països bel·ligerants, ha fet gestions des de l’inici de la crisi per mantenir vincles fluids amb les dues parts i s’ha esforçat per mediar en el conflicte. Ankara és un aliat tradicional de Kíiv i ha entregat al país els drons Bayraktar, que Ucraïna ha desplegat en el conflicte.

D’altra banda, també vol tenir bones relacions amb Rússia, ja que depèn fortament de les importacions de gas i dels ingressos pel turisme. Turquia també es va implicar, junt amb França i Grècia, en la negociació d’una evacuació humanitària dels milers de civils atrapats al port ucraïnès de Mariúpol, sota un dur setge dels russos.