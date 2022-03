Des que l’Exèrcit rus va iniciar fa poc més d’un mes la invasió d’Ucraïna, uns 3,8 milions de persones han fugit del país, la meitat nens. El ritme d’arribades a la UE s’ha alentit i de les 200.000 persones que sortien els primers dies s’ha passat a unes 50.000 persones diàries. Tot i això, els Vint-i-set són conscients que les necessitats d’acollida podrien disparar-se si els 6,5 milions de desplaçats interns que hi ha a Ucraïna opten per sortir del país, i per això han donat el seu aval a un pla per reforçar la cooperació que inclou la creació d’una plataforma de registre perquè els estats membres intercanviïn informació sobre les persones que sol·licitin protecció temporal.

La Comissió Europea va demanar ahir als països de la UE que estudiïn acabar amb qualsevol programa de ciutadania o residència a canvi d’inversions -coneguts com a «passaports daurats»-, que pugui haver beneficiat ciutadans russos o bielorussos que donin suport a la guerra a Ucraïna. A més, va instar a retirar «immediatament» els permisos de residència expedits en el marc d’aquests programes. En particular, l’executiu comunitari urgeix els Estats membres a «avaluar si retiren la ciutadania atorgada sota un esquema de passaport daurat als ciutadans russos o bielorussos que apareixen en una llista de sancions de la UE en relació amb la guerra a Ucraïna» , va dir en un comunicat.