Els cossos policials espanyols compartiran informació amb les policies de la resta de la Unió Europea (UE) i Moldàvia sobre vulnerabilitats, delictes i una vigilància especial del contingent de refugiats de la guerra d’Ucraïna que s’escampa pel continent. La finalitat és prevenir l’assetjament de les màfies de tràfic de dones i menors per a l’explotació sexual i de les xarxes de traficants de mà d’obra esclavitzada.

Per això activaran un mecanisme extraordinari d’Europol, la xarxa Empact d’intel·ligència sobre crim organitzat. Les sigles corresponen a la denominació Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Delictives. La seva activació suposa mobilitzar recursos no només d’Europol, sinó també de la informació de Frontex i de l’escola policial Cepol.

Activar l’Empact va ser un dels acords adoptats dilluns en la reunió del consell extraordinari de Justícia i Afers d’Interior (JAI) a Brussel·les. El ministre espanyol d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar en aquest fòrum «lluitar de manera coordinada contra tots els fenòmens delictius que es puguin aprofitar de la crisi ucraïnesa».

Intent de segrest

Un cop complert el primer mes de la invasió d’Ucraïna, sovintegen per Europa les alertes locals per riscos de comissió de delictes contra els refugiats. Ja hi ha avisos concrets d’intents de captació, seduïdes o per força, de dones ucraïneses desplaçades.

A l’estació de tren de València el fenomen es va fer palès el 18 de març passat. Dues refugiades nouvingudes entre un grup de 90 desplaçats van ser abordades per una dona que es feia passar per voluntària de la Creu Roja, i que va intentar emportar-se-les.

Els 27 països de la UE intentaran elaborar un protocol comú d’intel·ligència anticrim per protegir els ucraïnesos, després d’haver obtingut, a més, «un compromís extraordinari de Moldàvia» -va relatar Marlaska- per fer arribar als socis de la Unió la seva informació policial sobre el contingent.

Vigilància especial

D’un estudi específic sobre els problemes de seguretat dels refugiats ucraïnesos es desprendrà allò que els agents d’Europol anomenen PAO (Pla d’Acció Operatiu) i també, en els propers dies, una instrucció de la Secretaria d’Estat de Seguretat als cossos policials espanyols . En el desenvolupament d’aquesta ordre s’inclourà, a nivell operatiu, una vigilància especial sobre agressors ucraïnesos que busquen víctimes ucraïneses. Segons les fonts consultades, els delictes de tracta i explotació sobre un determinat col·lectiu nacional solen tenir com a autors freqüents els compatriotes de les víctimes.

No obstant, a Espanya -quart receptor europeu d’emigrants ucraïnesos, 125.000, el que Marlaska anomena «la primera diàspora» d’aquell país- la colònia ucraïnesa és, de les de l’est d’Europa, la que mostra menys incidència delinqüencial.

Més de 700 dones alliberades

Les unitats antitracta de la Policia i la Guàrdia Civil ja estan desplegades en passos fronterers i nodes de transport. L’any passat, els especialistes d’aquests dos cossos policials van dur a terme un total de 409 operacions, amb un saldo de 716 detinguts i 738 dones alliberades, informen fonts d’Interior.

El ministeri d’Interior espanyol té «contacte continu», expliquen les mateixes fonts, amb l’ambaixada d’Ucraïna a Madrid per consensuar detalls de seguretat com, per exemple, la supervisió de l’arribada de menors no acompanyats procedents del país atacat. De cada cas es demana validació per part de la legació diplomàtica.

Hi ha a més, sempre que és possible, un fil directe amb la viceministra d’Interior del Govern ucraïnès, Mary Hakovyan. La número dos del departament va constituir una figura clau perquè les forces de seguretat ucraïneses obrissin un passadís al comboi que va aconseguir evacuar l’ambaixada d’Espanya a Kíev el 24 de febrer passat, precisament el dia de l’inici de la invasió russa del país.