El famós rei del "simpa" va ser detingut diumenge passat per la Policia Local de Saragossa per tornar a negar-se a pagar el compte en una cadena d'hamburgueseries. El reincident va sortir de presó, precisament, per aquest mateix motiu fa dues setmanes i va ser arrestat el 27 de març a les 5 de la tarda al carrer San Miguel de la capital aragonesa per negar-se a pagar 47,50 que costava l'àpat.

El detingut va ser enviat presó el passat 13 de març, on va estar dos dies, després d'acumular nou detencions en un mes per no voler abonar la factura de diferents establiments i va tornar dues setmanes després a utilitzar el seu modus operandi. En aquesta ocasió, el local escollit pel rei del "simpa" va ser la famosa franquícia d'hamburgueseries Goiko Grill on el peculiar "client" va arribar al voltant de les quatre de la tarda per demanar un plat principal amb patates fregides, una amanida i un gelat. En total, afegint-hi el vi negre i el cafè que va beure, la factura va pujar a 47,50 euros.

Un cop acabat tot el menú, el client va començar a exigir tabac als altres comensals per tenir l'excusa de sortir i marxar sense pagar. Tanmateix, els treballadors del local van anar client per client per demanar que no li donessin cap cigarreta. En el moment de donar-li la factura, el reincident va comentar als cambrers que s'havia deixat a casa l'armilla on guarda el telèfon mòbil i la cartera. Això va fer que aquests avisessin als seus superiors i posteriorment a la policia que va arribar per detenir-lo per enèsim cop.

Nascut de Barcelona, Antonio Grimal té 47 anys i viu d'una pensió no contributiva i, darrerament, de l'hostaleria saragossana. En el seu historial consten 46 detencions per idèntics delictes d'estafa, tots lleus. Aquesta qualificació del tipus delictiu és la que li permet acumular arrestos i reincidències sense que agreugi les conseqüències, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. El detingut no va pagar cap de les multes que li van posar -tampoc tenia cap intenció de fer-ho-, després de sol·licitar a canvi dos dies d'estança a la presó de Zuera.