El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va defensar ahir el pla d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental: «És una proposta seriosa, creïble i realista», va dir en la primera visita oficial al Marroc. També va mostrar el seu suport a la missió de les Nacions Unides al Sàhara Occidental (Minurso). Unes paraules que el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, va aprofitar per demanar a Europa que «surti de la seva zona de confort» i doni suport a la proposta marroquina d’autonomia per a aquest territori posant com a exemple el darrer gir d’Espanya.

«Hi ha una dinàmica internacional de suport al pla d’autonomia marroquina per al Sàhara Occidental, la postura d’Espanya no és una posició aïllada. És la posició dels Estats Units, Alemanya, França, de països àrabs i africans i altres territoris», va dir el cap de la diplomàcia marroquina en una roda de premsa després de la trobada amb Blinken. Burita, a més, va aplaudir la carta de Pedro Sánchez al rei marroquí, Mohammad VI, en què qualifica el pla presentat per Rabat com «la base més seriosa, creïble i realista» per trobar una sortida per al Sàhara Occidental. «És un progrés molt positiu», va assenyalar el cap de la diplomàcia marroquina.