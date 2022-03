La Fiscalia Provincial de Madrid ha presentat una denúncia contra una empleada d'UGT i quatre persones més als qui imputa estafa i falsedat pel desviament de 2.099.680 euros procedents del Fons de Garantia Salarial (Fogasa), segons publica El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Els diners per a abonar les indemnitzacions de treballadors acomiadats va anar a parar a les mans del seu marit i de tres amigues.

Els fets relatats en la denúncia remesa al jutge recullen que l'empleada, identificada com a M. C. T. L., era una treballadora del sindicat entre les funcions administratives de la qual es trobava la de lliurar xecs per al pagament d'indemnitzacions per acomiadament a treballadors.

Així, durant un període comprès “almenys” entre l'any 2019 i 2021, “sota l'aparença de lliurar xecs en favor de diversos treballadors que havien estat acomiadats i que havien encarregat a UGT Madrid que tramitessin la seva corresponent indemnització”, va presentar per a la seva signatura als responsables del sindicat diversos xecs l'import dels quals havia de ser abonat amb càrrec a fons prèviament transferits al Fogasa.

En aquests, va posar com a beneficiaris el nom i cognoms de diversos metges i mestres que havien superat una fase d'oposició i que “aleatòriament” triava entre diversos llistats publicats a Internet, sense que tinguessin cap relació amb UGT Madrid ni haguessin sol·licitat els seus serveis per al cobrament o tramitació d'indemnitzacions.

Signatures simulades

Una vegada signats aquests xecs pels responsables, la persona denunciada “simulava” la signatura dels supòsits beneficiaris en el rebut del xec i posteriorment, procedia a esborrar “amb una goma de tinta negra”, el nom del beneficiari triat aleatòriament i el substituïa pel del seu marit i amigues, que actuaven de connivència amb ella i que l'ajudaven a apoderar-se dels fons d'UGT Madrid.

Fins i tot en algunes ocasions, a més de modificar la identitat del beneficiari, també alterava l'import a cobrar. El 2019, M. C. T. L. va lliurar 71 xecs fraudulents per import de 372.660,53 euros; en 2020 va lliurar altres 67 xecs fraudulents per import de 407.936,99 euros i un any més tard altres 40 xecs per import d'1.319.082,50 euros.