Neurocientífics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han avaluat positivament la utilització pautada de la cafeïna com a part de l’arsenal terapèutic per pal·liar alguns dels símptomes del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), davant de la controvèrsia sobre l’ús de certs medicaments.

Els investigadors de la UPC han fet una revisió d’estudis preclínics en models animals i han conclòs que el consum pautat de cafeïna pot incrementar l’atenció i la capacitat de retenció en adolescents i adults amb TDHA, una patologia psiquiàtrica el diagnòstic de la qual s’ha incrementat de manera exponencial en els darrers vint anys.

Els experts consideren que actualment el TDHA afecta entre un 2% i un 5% de la població infantil a Espanya, una mitjana d’un o dos menors per aula, i fins al 4% de la població adulta. Tot i aquesta alta incidència, el tractament d’aquesta patologia i el seu abordatge terapèutic són controvertits i molt diversos en funció de cada pacient, dels símptomes que presenta i de la intensitat.

Per això, investigadors de la UOC han analitzat en un recent estudi la possibilitat d’incloure la cafeïna dins de l’arsenal terapèutic útil per mitigar alguns símptomes del TDAH davant de la polèmica sobre l’ús d’alguns medicaments com el metilfenidat.

La investigació, una revisió sistemàtica d’estudis en animals publicada en accés obert a la revista científica Nutrients, ha conclòs que el consum pautat de cafeïna pot incrementar l’atenció i la capacitat de retenció en adolescents i adults que pateixen aquest trastorn.

«L’arsenal terapèutic per pal·liar el TDAH és limitat i hi ha un cert debat sobre l’ús d’alguns tipus de medicaments i estimulants, sobretot durant la infància o l’adolescència. Per això, valorem estudiar l’eficàcia d’altres substàncies com la cafeïna», va explicar Javier Vázquez, investigador també del grup Cognitive NeuroLab. Segons els autors, aquesta és la primera revisió sistemàtica que s’ha fet i els resultats vinculen el consum de cafeïna en diferents models animals de TDAH amb un increment en l’atenció i la concentració.