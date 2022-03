El Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) va advertir en el seu informe d’ahir que Espanya «no ha implementat del tot cap de les 19 recomanacions». Segons va explicar, set de les recomanacions s’han implementat parcialment i 12 no s’han implementat. L’òrgan va destacar que encara està pendent la regulació dels aforaments a membres del Govern i va titllar de «decebedor» el nivell de compliment respecte les recomanacions sobre la Guàrdia Civil i la Policia.

El Greco ha donat temps a les autoritats espanyoles fins al 31 de març de 2023 per enviar informació addicional sobre la implementació de les recomanacions pendents, segons consta en l’informe de compliment. Segons expliquen en l’informe, Espanya va al·legar que tant les dues eleccions generals del 2019 com la crisi sanitària del 2020 per la covid-19 van obstaculitzar «significativament» les activitats legislatives i les accions i polítiques.