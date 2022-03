La reina Isabel II va aparèixer ahir en públic per primera vegada en cinc mesos per assistir a una missa homenatge al seu marit, el príncep Felip, mort l’any passat als 99 anys. El servei, per commemorar els anys de servei públic i la «llarga vida viscuda al màxim» del duc d’Edimburg, va tenir lloc a l’Abadia de Westminster i entre els convidats hi havia membres d’altres famílies reials, com Felip VI i Letizia, i membres del Govern britànic.

La sobirana va arribar acompanyada pel seu fill Andreu. També era la seva primera aparició pública des de l’acord amb la dona que el va acusar als Estats Units d’haver-ne abusat quan era menor d’edat.