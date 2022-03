El jutge del Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les, Matthew Nicklin, ha denegat l’apel·lació presentada per la defensa de Joan Carles I contra la seva pròpia resolució del 24 de març en la qual va rebutjar concedir-li qualsevol tipus d’immunitat o inviolabilitat davant la demanda civil de la seva examant Corinna zu Sayn-Wittgenstein per actes d’assetjament, seguiment il·legal i difamació.

Els advocats de Joan Carles I van expressar ahir al matí en una audiència convocada per treure les conclusions de la resolució del 24 de març que recorrien la sentència i el jutge Nicklin va anunciar que rebutjava l’apel·lació. Un recurs d’apel·lació davant la sentència pròpia hagués suposat paralitzar el procediment.

Ara la defensa de Joan Carles I pot presentar un recurs davant la Cort Civil d’Apel·lacions de l’alt tribunal britànic. Per això, ha de demanar abans autorització a aquesta Cort. Si els jutges veuen possibilitats d’èxit del recurs, concedeixen el permís, però si adverteixen que no té bases, per economia processal solen denegar la seva autorització.

Robin Rathmell, advocat de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, va assegurar en acabar l’audiència que «el Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra ha rebutjat els més recents intents per part de Joan Carles de frustrar l’avenç de la denúncia de la meva client, que aprecia les decisions pràctiques del Tribunal Superior de Justícia per a l’administració del procediment i espera que serveixin per limitar nous retards en el mateix. El rei Joan Carles va assegurar que demanarà autorització del Tribunal d’Apel·ació per recórrer, però el meu client té total confiança en la decisió del jutge Nicklin i farà front a aquesta sol·licitud quan correspongui. Hem avançat un pas més cap a una vista dels fets en qüestió».

Així, el jutge segueix endavant amb el procediment i fixa la propera audiència per a l’1 de juliol per donar temps perquè s’aclareixi el recurs d’apel·lació. Així mateix, s’han acordat entre els experts de les dues parts les costes, que s’estimen en uns 236.000 euros.