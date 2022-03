Escenes inèdites en dos anys de pandèmia de gent protestant, barallant-se amb sanitaris amb vestit protector i fins i tot escapant per no ser aïllats mostren com el cansament i la impaciència comencen a fer efecte a la Xina davant de l’estricta política oficial de «tolerància zero» contra la covid, que ha portat aquests dies al confinament de Xangai, ciutat de 26 milions d’habitants i pulmó financer del país. «Deixeu-nos sortir!», clamen en un vídeo difós a les xarxes els veïns d’un complex residencial de Xangai, on també van quedar registrades escenes de tensió durant el frenesí de la població per proveir-se davant el confinament general d’aquesta setmana i queixes per les males condicions higièniques de les instal·lacions públiques d’aïllament.