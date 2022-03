Centenars de civils ucraïnesos estaven sent evacuats d’un poble als afores de Mariúpol quan els autobusos van ser aturats per les tropes russes. «La ruta ha canviat –els van dir–. Ara anirem a Donetsk i des d’allà us portarem a Rússia». Els passatgers van començar a protestar a crits, però el seu destí estava escrit.

Per a altres dels seus compatriotes hauria estat una cosa diferent. Els soldats els van donar a triar, encara que només aparentment: «Us podeu quedar al soterrani sense aigua, menjar ni electricitat fins que us trobin morts, o ser traslladats a territori rus». Una falsa elecció que s’hauria reforçat amb una campanya de desinformació, segons la qual les forces del Kremlin controlen diverses ciutats a l’est d’Ucraïna, i, en les que segueixen sota control governamental, no s’accepta els desplaçats per falta d’espai.

Oleksandra Matviitxuk relata aquestes històries des de Kíev, on hi ha la seu del Center For Civil Liberties, l’organització de drets humans que dirigeix. Matviitxuk ha parlat personalment amb alguns dels milers d’ucraïnesos que han estat «forçosament transferits» a Rússia en les últimes setmanes, així com amb els seus familiars. Principalment des de Mariúpol i els seus voltants, però també des d’altres regions orientals com Kharkov i Sumi.

«En lloc de permetre que siguin evacuats mitjançant corredors humanitaris, estan sent desplaçats il·legalment a Rússia», diu aquesta advocada. La viceprimera ministra ucraïnesa ha xifrat en 40.000 els enviats a l’altra banda de la frontera sense coordinació amb les autoritats de Kíev. Una xifra impossible de verificar, com tantes altres coses en aquesta guerra.

Les transferències forçoses de població no només constitueixen una greu violació del dret internacional, sinó que estan fent reviure als ucraïnesos alguns dels pitjors fantasmes del seu passat. «El que estan fent els ocupants avui resulta familiar a la generació més anciana, que va viure els horribles esdeveniments de la Segona Guerra Mundial, quan els nazis van capturar la gent per força», va afirmar Vadim Boytxenko, l’alcalde de Mariúpol, la ciutat assetjada i reduïda a runes on les tropes ucraïneses segueixen resistint. «És difícil imaginar que en ple segle XXI s’estigui portant forçosament la gent a un altre país», va lamentar.