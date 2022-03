No és un pas sorprenent, però això no li treu pes: el Govern federal d’Alemanya va anunciar ahir l’activació de la primera fase del pla nacional d’emergència del gas. El ministre federal d’Economia i Protecció Climàtica, el verd Robert Habeck, va reaccionar així davant d’un tancament eventual del subministrament de fonts d’energia fòssils procedents de Rússia. «De moment, no hi ha problemes de proveïment», va destacar Habeck, que, no obstant, no els descarta en el futur, especialment el proper hivern.

Alemanya és enormement dependent de les importacions fòssils russes: el 2020, la primera economia europea va comprar a Moscou el 34% del petroli consumit, el 45% del carbó i el 55% del gas natural. Aquesta dependència posa ara en perill l’anomenada locomotora econòmica europea. No es tracta de la primera línia del consum de les llars i dels serveis mínims d’hospitals i altres infraestructures de primera necessitat -que està garantit, segons el Govern-, sinó del funcionament de la indústria nacional, els processos productius de la qual depenen del gas natural.

Com anuncien experts en política energètica i economistes des de l’inici de la guerra, Alemanya difícilment podrà substituir el gas rus si els gasoductes procedents del veí oriental es tanquen de manera immediata, ja sigui per decisió de la UE o com a mesura de resposta del Kremlin a les sancions aprovades pel bloc occidental contra la seva economia.

El rerefons del pla d’emergència anunciat per Berlín és el recent anunci del Govern de Rússia que en un futur només acceptarà el ruble com a divisa per al pagament de les importacions fòssils. El Kremlin pretén així reforçar la seva moneda nacional i esmorteir les sancions occidentals. Alemanya i els seus socis europeus ja han respost que consideren la condició una violació dels contractes vigents i que no pensen complir-la. El Kremlin va anunciar ahir que la introducció del pagament amb ruble serà progressiva, de manera que Alemanya i la UE semblen guanyar una mica de temps per continuar reduint la seva dependència energètica de Rússia. I en una trucada telefònica, Vladímir Putin va garantir al primer ministre alemany, Olaf Scholz, que la UE podrà continuar pagant en euros «que seran transferits com sempre al Banc Gazprom, no afectat per les sancions», va dir un portaveu de la Cancelleria. Aquesta entitat convertirà els pagaments en rubles. El Govern alemany diu que ha reduït les importacions de gas rus d’un 55% a un 44% en les últimes setmanes. Habeck ha tancat nous acords amb Qatar i negocia amb altres països exportadors com els EUA. El problema és que es tracta de gas liquat, i Alemanya segueix sense comptar amb terminals transformadores, de manera que depèn de les infraestructures d’altres països europeus.

Aquesta falta d’infraestructures no es podrà resoldre com a mínim en un termini de dos anys, apunten les anàlisis més optimistes. Per això, tant el Govern federal com els sindicats del metall i la indústria s’oposen a un embargament del gas rus.