Jamie Wallis passarà a la història del Parlament britànic com el primer diputat que es declara transgènere. El polític conservador gal·lès, de 37 anys, va anunciar ahir que pensa canviar la seva identitat de gènere i va revelar a més que va ser víctima de violació i xantatge. «Sóc trans, o més precisament, vull ser-ho», va dir en una declaració íntima, publicada a Twitter, amb traumàtics detalls sobre incidents en els últims dos anys.

Wallis va revelar que va ser diagnosticat amb disfòria de gènere, un malestar profund per sentir que el seu sexe biològic no respon a la seva identitat. «No he viscut mai la meva veritat i no estic segur de com fer-ho. Potser comença per dir-ho a tothom. No tenia intenció de compartir això amb vosaltres. Sempre vaig imaginar que deixaria la política molt abans de dir això en veu alta», va explicar.

El polític revela en el seu text com a l’abril del 2020 algú va intentar fer-li xantatge. «Ho vaig explicar al meu pare i va enviar fotos a altres membres de la família. Volia 50.000 lliures (59.000 euros) a canvi del seu silenci», va explicar. L’individu va ser detingut i condemnat a dos anys i nou mesos de presó. Al setembre, una cita eròtica amb algú que va contactar a internet va tornar a trastocar la seva vida. Quan discutien si mantenien relacions sexuals o no, «vaig decidir dir no, perquè ell no volia posar-se un condó i va decidir violar-me. Des d’aquest incident no he estat el mateix».