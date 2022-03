El president de Rússia, Vladímir Putin, està mal informat sobre el desenvolupament de la guerra a Ucraïna i les seves relacions amb el seu estat major s’han deteriorat, segons afirma la Casa Blanca partint d’informes desclassificats d’intel·ligència. «Tenim informació que Putin creu que l’Exèrcit rus el va enganyar, cosa que ha provocat una tensió contínua amb el seu estat major», va afirmar la directora de comunicacions de la presidència nord-americana, Kate Bedingfield, en roda de premsa.

«Un dels talons d’Aquil·les de les autocràcies és que en aquests sistemes ja no hi ha ningú que digui la veritat al poder de torn, o que tingui la possibilitat de fer-ho. I crec que aquest és un fenomen que ara veiem a Rússia», va comentar per la seva banda el secretari d’Estat, Antony Blinken, en un viatge a Algèria.

«Des del nostre punt de vista, Putin és enganyat pels seus assessors sobre el mal acompliment de les forces armades russes i la severitat de l’impacte de les sancions en l’economia russa, perquè els seus principals assessors tenen por de dir-li la veritat», havia dit un alt funcionari sota condició d’anonimat. «Putin ni tan sols sabia que el seu Exèrcit estava reclutant i perdent soldats en formació a Ucraïna, cosa que demostra una clara interrupció en el flux d’informació confiable que arriba al president rus», va afegir.

Les subestimacions de Putin

En línia similar, el director de comunicacions de l’agència d’intel·ligència britànica, Jeremy Fleming, va dir a Austràlia que Putin va subestimar la resistència ucraïnesa, la fortalesa de la coalició internacional contra ell i l’impacte de les sancions. «Hem vist soldats russos, escassos d’armes i de moral, que rebutjaven complir ordres, sabotejant el seu propi equip i fins i tot disparant accidentalment la seva pròpia aviació», va afirmar. «I tot i que els consellers de Putin tinguin por de dir-li la veritat, per al règim ha de ser evident el que passa i l’abast d’aquests errors de càlcul», va afegir.

Aquestes informacions apareixen enmig d’interrogants sobre la relació entre el president rus i el seu ministre de Defensa, Serguei Xoigú. Xoigúva aparèixer públicament dissabte després de dues setmanes d’absència, donant lloc a tota mena d’especulacions, fins i tot sobre la salut del ministre, el rostre del qual és familiar a les pantalles de televisió. També se’l considera pròxim a Putin. Tots dos fan regularment viatges a la taigà siberiana en vehicles tot terreny. Segons l’esmentat alt funcionari nord-americà, «ara hi ha una tensió constant entre Putin i el Ministeri de Defensa».