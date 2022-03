La decisió de la Fiscalia espanyola de ratificar les diligències obertes per Anticorrupció pel contracte de la Comunitat de Madrid per a la compra de mascaretes del qual va cobrar el germà de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, no ha agradat l’europea. En un comunicat va assenyalar que no s’ajusta al dret de la Unió Europea i constitueix «un desafiament» a la seva supremacia. La Fiscalia europea afirma haver «pres nota» de la decisió adoptada per la fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, després d’escoltar la cúpula de la carrera, però no la comparteix, de manera que continuarà la seva investigació, extrem amb què en tot cas el ministeri públic espanyol ja comptava.

En la seva nota la Fiscalia europea va lamentar que l’espanyola ignorés la seva proposta que el conflicte de competències fos resolt pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i ho considera «un desafiament a la supremacia del Dret de la UE». En el seu decret, la Fiscalia General de l’Estat assenyalava que el que preveu és que els conflictes que puguin sorgir siguin resolts per la cúpula nacional, encara que per a l’europea sigui «parcial». Arguments ignorats Per això, la Fiscalia europea creu que la decisió de Delgado de ratificar la tesi del fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, es va produir sense escoltar els arguments de l’europea i suposa mantenir dues investigacions paral·leles. Paradoxalment, la de la Fiscalia Europea, en què els fiscals instrueixen, ja és a l’Audiència Nacional. El jutge Alejandro Abascal serà l’encarregat de vetllar per les garanties del procediment, mentre que els fiscals Luis Miguel Jiménez Crespo i Olga Muñoz Motala s’encarregaran de practicar diligències penals a les ordres de Concepción Sabadell, que va representar el ministeri públic en el cas Gürtel i ara encapçala la representació espanyola a Luxemburg.